Почему в одних областях свет всегда есть, а в других – тьма: в "Укрэнерго" раскрыли правду

Отключение света.

В некоторых регионах Украины до последнего времени вообще не было отключений. Это напрямую зависит от того, где были попадания по сетям. В настоящее время в части областей есть профицит генерации электроэнергии. Именно поэтому отсутствует необходимость введения графиков отключений света.

Об этом заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко в интервью "РБК-Украина".

"Если уничтожена или повреждена какая-то подстанция, расположенная ближе к востоку, это означает, что западнее ситуация лучше. У нас основные источники генерации сейчас – это атомные станции, расположенные на западе Украины", - заявил он.

Зайченко пояснил, что предопределенная обстрелами проблема дефицита мощности в энергетике создает необходимость заживления пострадавших регионов от объектов генерации, расположенных в других областях.

Впрочем, энергосистема Украины не проектировалась с учетом такого сценария. Именно поэтому, говорит представитель НЭК, возможности для передачи энергии от электростанций потребителям за многие сотни километров достаточно ограничены.

"Чтобы частично разгрузить магистральные сети, приходится вводить ограничения по пути от объектов генерации к энергодефицитным регионам. При этом в части областей, через которые такая передача не осуществляется, потребности в ограничениях нет", - подчеркнул Виталий Зайченко.

По его словам, в таких регионах даже возможен профицит мощности. Однако ее технически невозможно передать регионам, где генерация и сети передачи и распределения электроэнергии повреждены.

Напомним, Виталий Зайченко сообщил, как долго будут действовать графики отключения света в Украине. В общем, говорит он, энергосистема готова к зиме. Впрочем, в энергетической системе определяющим остается фактор российских обстрелов, время и интенсивность которых предусмотреть невозможно.

В свою очередь заместитель министра энергетики Роман Андарак пояснил, что почасовые отключения электроэнергии зависят только от ситуации в энергосистеме и российских атак на инфраструктуру.