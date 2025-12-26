Отключение света в Украине / © ТСН

В «Укрэнерго» разъяснили, почему в некоторых регионах меры ограничения потребления уже отменены, а в других — отключения остаются длительным.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

В «Укрэнерго» отметили, что почти в каждой области сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы после массированных и локальных российских атак, но уровень повреждений энергообъектов — в разных регионах неодинаковый.

«Самой сложной является ситуация в прифронтовых и приграничных с Россией областях. На этих территориях враг может наносить удары по электростанциям и объектам передачи и распределения электроэнергии не только ракетами и дронами, но и ствольной артиллерией, управляемыми авиабомбами. Поэтому объем нанесенных врагом повреждений здесь — самый высокий», — говорится в разъяснении.

Еще одним фактором, который замедляет восстановление электроснабжения в прифронтовых и приграничных с Россией областях, являются частые воздушные тревоги в этих регионах, во время которых проводить аварийно-восстановительные работы запрещено.

В «Укрэнерго» отметили, что часто случались «прилеты» на электростанции и подстанции именно во время восстановительных работ, поскольку враг хочет уничтожить не только инфраструктуру, но и персонал, способный ее ремонтировать.

«В регионах, которые атакуются врагом реже и расположены дальше от линии соприкосновения, энергоинфраструктура менее повреждена. Восстановить ее, как правило, удается легче и быстрее. Кроме того, через западные области к нам заходит импорт электроэнергии из соседних европейских государств, который сразу можно распределять потребителям», — добавили в компании.

Энергетики объяснили, что ограничивать электроснабжение во всех областях, «чтобы света у всех было поровну» — не имеет никакого смысла.

«Обесточивание потребителей на Закарпатье, к сожалению, не добавит часов без отключений жителям прифронтового Запорожья. Туда „сэкономленные“ киловатты физически невозможно передать», — отметили в «Укрэнерго».

Напомним, председатель правления НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко сообщил, что ситуация с электроснабжением в Украине остается крайне неопределенной из-за подготовки России к новым ударам по энергетической инфраструктуре.