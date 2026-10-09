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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Почему в одних регионах Украины отключают свет, а в других — нет: в "Укрэнерго" дали объяснение

«Укрэнерго» объяснило причины отключений света в отдельных областях.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Отключение света в Украине

Отключение света в Украине

С начала октября в нескольких областях Украины регулярно отключают свет для людей, бизнеса и предприятий. При этом всеобщего дефицита электроэнергии в стране нет, а производство солнечной и ветровой энергии местами даже приходится ограничивать. Несмотря на это, отключения остаются вынужденным шагом.

Об этом сообщили в «Укрэнерго».

Почему начали отключать свет в Украине

В энергокомпании объясняют, что отключения в отдельных регионах возникают по нескольким причинам. Россия системно уничтожает электростанции, поэтому в некоторых областях возник дефицит, и ток приходится передавать за сотни километров.

В то же время враг сменил тактику и непрерывно бьет по подстанциям и линиям передачи у больших городов. Поэтому электроэнергию физически невозможно доставить потребителям, даже если в других регионах ее хватает.

Такод добавляют, что быстро ремонтировать повреждения мешают постоянные воздушные тревоги и риск повторных ударов по ремонтным бригадам.

«Совокупность этих факторов и приводит к тому, что потребители части областей Украины вынужденно обесточиваются в то время, когда в остальных регионах — ограничений нет, а во избежание проблемы профицита мощности осуществляется экспорт электроэнергии», — отметили в «Укрэнерго».

В НЭК «Укрэнерго» отметили, что специалисты компании и других профильных предприятий обладают необходимым опытом, оборудованием и техникой для оперативного устранения последствий ударов.

В то же время энергетики призывают жителей регионов, где действуют ограничения, к экономному потреблению электроэнергии. Снижение нагрузки на сети позволит сократить продолжительность вынужденных обесточений.

Отключение света в Украине — последние новости

Напомним, Россия каждый день атакует энергообъекты Киева и центральных областей. Сергей Корецкий раскрыл, ремонтные бригады работают круглосуточно, а для восстановления привлекают дополнительные ресурсы и помощь партнеров.

Из-за российских обстрелов энергосистемы Украины энергетики вынуждены были ввести 9 октября экстренные и аварийные отключения света. В ряде регионов, в частности в Киевской области, предыдущие графики не действовали, однако впоследствии ситуация изменилась.

Кстати, в нескольких областях Украины сегодня электроэнергию будут отключать круглосуточно. Какие регионы попали в список и по каким графикам будут действовать отключения 9 октября, читайте в материале ТСН.

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