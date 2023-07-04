Почему в платежках за газ появляются неправильные цифры

На самом деле, цифры в платежках за газ не берутся "с воздуха", а этому есть логическое объяснение.

В "Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" объяснили, почему в платежках за газ приходят некорректные цифры, которые якобы берутся "с воздуха".

Все разъяснила пресс-служба газоснабжающей компании.

Так, главная причина того, почему в платежках за газ появляются некорректные начисления, – передача показаний счетчика с опозданием или не предоставление их вообще.

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Если показатели газового счетчика не передаются до 5 числа каждого месяца (включительно), облгаз самостоятельно указывает объем потребленного газа (на уровне среднего потребления клиента). Именно поэтому возникают недоразумения.

"Передавайте показания счетчика вовремя и берегите свое время и нервы", – посоветовали в компании.

Как можно подать показатели счетчика на газ

Передать показатели счетчика можно с помощью сервисов "Нафтогаз Украины" или операторов ГРМ (гор- или облгаз).

В компании также напомнили клиентам "Киевоблгаза", "Житомиргаза", "Львовгаза", "Криворожгаза", "Харьковгаза", "Харьковгоргаза", "Донецкоблгаза", Днепровского и Кропивницкого филиалов газсети, что присылать показатели счетчика можно с помощью SMS на номер 4647

Напомним, до 7 июля украинцы должны провести поверку счетчиков на воду, тепло, газ и электроэнергию. В противном случае суммы в платежках могут существенно возрасти, если их будут рассчитывать исходя из нормативов потребления.

Рост тарифов на коммунальные услуги в Украине.

Отметим, что с 1 июня в Украине выросли тарифы на электроэнергию для населения, так что уже в июле потребители получат большие платежи за свет – в среднем 435,6 и 528 грн в зависимости от месячного объема потребления.

Отметим, что 29 июля НКРЭКУ утвердила решение о росте с 1 июля тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод. Это решение президент Украины Владимир Зеленский назвал позорным, непрофессиональным и несогласованным с правительством. И уже 3 июля в НКРЭКУ сообщили, что отложили решение об увеличении тарифов на воду.

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