Почему в последние дни укрепилась гривна и подешевели доллар и евро — Фурса

Доллар и евро в последний день февраля ослабли. В кассах банков это не так ощутимо, а вот на черном рынке обе эти валюты по отношению к гривне подешевели — примерно минус одна гривна в сутки.

Доллар и евро за последние дни существенно ослабли. Иностранная валюта дешевеет практически на гривну каждый день.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал финансист Сергей Фурса.

“Действительно, в последнее время мы видим тенденцию укрепления гривны как минимум за последние полтора месяца. Но активно она ускорилась за последние семь дней. Скорее всего ответ в том, что Нацбанк изменил требования по резервированию к банкам и некоторые банки вынуждены продавать валюту для того, чтобы получить больше гривен. Эта гривна им нужна, чтобы положить ее в резервы по требованиям Нацбанка. Так что они просто продают излишки валюты, в частности через свои кассы, на кэшевом рынке для того, чтобы получить больше гривен”, — отметил Сергей Фурса.

Также он добавил, что сейчас сказать сложно, продолжится ли такая тенденция.

"Ведь мы не знаем, как долго еще банки будут продавать валюту для того, чтобы выполнить требования Нацбанка по резервированию", — подчеркнул финансист.

Напомним, что Национальный банк Украины установил официальный курс валют на первый день весны – 1 марта. Курс доллара не изменился с июля 2022 года. Евро выросло на 21 коп. Злотый вырос на 5 коп.

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