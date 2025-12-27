Почему РФ набирает контрактников, а у нас скандалы с ТЦК: жесткое объяснение Буданова

Начальник ГУР Кирилл Буданов

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что проблемы с мобилизацией в Украине в значительной степени вызваны провалом в информационной политике.

Об этом он заявил в интервью «Общественному», отвечая на вопрос о самых больших ошибках за время полномасштабной войны.

«Мы начали проигрывать информационное пространство»

Буданов констатировал, что информационный провал нанес прямой удар по мобилизации, а это, в свою очередь, повлекло цепную реакцию других проблем.

«Мой ответ касался, в принципе, информационного пространства, которое мы в определенное время начали проигрывать. Который четко ударил по вопросам мобилизации, а вопрос мобилизации повлек за собой уже другие вопросы», - отметил Буданов.

Почему это работает в России

Главный разведчик привел пример врага. Несмотря на то, что Россия несет огромные потери, их подход к освещению войны позволяет выполнять планы по набору контрактников на 100%. Секрет – в тотальной цензуре и создании красивой «картинки».

«Включите и посмотрите совершенно разные их каналы… Вы не увидите ни одной калеки, вы не увидите людей, которые говорят, что тяжело. Нет этого. Есть только бравые воины, которые побеждают, идущие вперед, в чистенькой форме», — пояснил Буданов.

Он отметил, что даже истории спасения в РосСМИ представляются специфически: не как бегство от смерти, а как героический поступок или «боже чудо» после выполнения задания.

Реальность украинского эфира

В Украине же ситуация противоположная. Медиапространство насыщено сюжетами о конфликтах с военкоматами.

«Мы можем с вами только констатировать, что наш эфир переполнен, скажем так, ужасающими историями о том, как ТЦК кого-то насильственно затягивает, как кто-то там уже… бьет работников ТЦК. Это все точно не в плюс для мобилизации», – подчеркнул Буданов.

Отвечая на ремарку журналиста о том, что Украина, как демократическое государство, не может использовать методы тоталитарной пропаганды, руководитель разведки отметил, что тогда общество должно найти в себе силы принять реальность и нести за нее ответственность.

Напомним, видео конфликтов во время мобилизации составляют всего 5% от общего количества мер, утверждает Вениславский. Он подчеркнул, что проблема нарушений не массовая, но существует.