Почему в ТЦК могут доставить даже тех, кого сняли с военного учета: адвокат объяснила

Резерв / © armyinform.com.ua

Реклама

Даже если военнообязанный гражданин официально снят с учета, неточности в электронной системе «Оберег» могут привести к тому, что его сочтут нарушителем.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала военная юрист ЮК «Приходько и партнеры» Диана Тернова.

Когда могут забрать в ТЦК

В настоящее время во время проверки документов уполномоченные лица сверяют бумажные документы с данными в Едином государственном реестре. Если информация в системе отличается от сведений в военном билете, гражданин автоматически воспринимается как потенциальный нарушитель.

Реклама

В таких случаях полиция имеет формальные основания для принудительного доставки человека в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

«В соответствии с Постановлением КМУ 559 от 16 мая 2024 года сведения, указанные в военно-учетном документе гражданина Украины, состоящего на военном учете Вооруженных Сил или исключенного из такого учета, должны соответствовать сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резерв.

Как исправить ошибки в данных

Юрист отмечает, что во избежание конфликтных ситуаций во время проверок важно заранее проверить собственный статус. Если в персональных данных обнаружены ошибки, то их можно исправить дистанционно или во время личного обращения в ТЦК.

«Гражданин Украины для внесения соответствующих изменений должен воспользоваться средствами Портала или лично обратиться в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки, его отдел по месту нахождения на военном учете», — отметила Диана Тернова.

Реклама

По словам специалиста, для быстрого обновления ФИО или контактных данных подходит приложение «Резерв+». Однако при изменении статуса, например, исключении из учета, наиболее надежным способом является визит в ТЦК с письменным заявлением и оригиналом бумажного военного билета.

Читайте также Штраф 170 тысяч для ТЦК за ошибки в учете: в законопроекте нашли ряд недостатков

Игнорирование неточностей в реестре чревато серьезными юридическими последствиями, которые впоследствии очень сложно обжаловать. Юрист подчеркивает, что из ее практики известны случаи, когда мужчин с документами о снятии с учета задерживали только потому, что эти данные не были синхронизированы с «Оберегом».

«В дальнейшем он обращался по этому вопросу уже после ее повторного взятия на военный учет и призыва на военную службу во время мобилизации, что значительно усложняло процесс», — отметила Диана Тернова.

Эксперт предупреждает, что после зачисления гражданина в штат воинской части доказать предварительную правоту становится максимально трудно, поэтому инициировать синхронизацию данных следует до момента встречи с патрулем.

Реклама

Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, Министерство обороны запускает новые военные контракты с четкими сроками и гарантированными отсрочками после их завершения. Обновленная система сопровождается значительным повышением денежного довольствия и премиями за результаты на поле боя.

В Украине участились случаи ошибок в реестре «Оберег», из-за чего людей (даже женщин) безосновательно ставят на военный учет. Чтобы наказать работников ТЦК, предложили штрафовать их на 170 тысяч гривен. Однако эксперты говорят, что новые законопроекты имеют серьезные юридические недостатки.

К слову, руководитель офиса президента Кирилл Буданов заявил, что мобилизация в Украине обязательно должна продолжаться, поскольку страна ведет тотальную полномасштабную войну с миллионными группировками, и без этого государство просто упадет.

Новости партнеров