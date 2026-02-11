Почему в ТЦК забирают телефоны: военком сравнил мобилизацию 2022 и 2026 годов

ТЦК / © ТСН

Реклама

Сравнивать очереди добровольцев в начале полномасштабного вторжения в 2022 году с мобилизационными процессами 2025-2026 годов абсолютно некорректно. Нынешняя мобилизация носит принудительный характер, поскольку мотивированные граждане выбирают путь рекрутинга.

Такое заявление сделал начальник группы коммуникаций Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин, комментируя слова уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца о «системном кризисе» в центрах комплектования, сообщает Радио Свобода.

Представитель ТЦК отметил фундаментальную разницу между периодами войны. Если в 2022 году жалобы граждан касались преимущественно отказов в мобилизации, сейчас ситуация изменилась зеркально.

Реклама

«Мобилизация в эти годы — это два совершенно разных процесса, это нужно понимать. Фактически весь 2022 год — это были добровольцы, по крайней мере, на первом этапе — однозначно. Во второй половине года, если это были не добровольцы, люди приходили за повестками и призывались за мобилизацией», — отметил Истомин.

По его словам, в реалиях 2025-2026 годов добровольцы идут в армию через механизмы рекрутинга, выбирая конкретные подразделения. Общая мобилизация, осуществляемая ТЦК, по определению не является добровольной.

«Сравнивать 2025 год и 2022-й, мне кажется, это несколько даже странно», — подчеркнул военный.

Почему у ТЦК забирают телефоны

Истомин также прокомментировал одну из самых распространенных претензий общества и правозащитников — изъятие мобильных телефонов у мобилизованных на территории сборных пунктов. Он пояснил, что централизованного указания на этот счет не было, однако практика возникла как вынужденная мера безопасности.

Реклама

Причиной стали действия самих граждан, начавших проводить прямые трансляции и публиковать видео со сборных пунктов, фактически раскрывая врагу координаты военных объектов.

«Началось это после того, как граждане начали откровенно публиковать видео даже с территории сборных пунктов, сообщая в соцсетях, где они сейчас находятся, что, мягко говоря, создавало неудобную ситуацию с точки зрения безопасности», — пояснил спикер.

Он напомнил, что после таких публикаций враг наносил удары дронами по объектам ТЦК в Полтаве и Кременчуге.

Комментируя упреки Дмитрия Лубинца в нарушении прав человека и «позорных случаях», Истомин призвал не обобщать отдельные инциденты на всю систему комплектования ВСУ.

Реклама

«Вы говорите о том, что адвокату сломали ногу, но это не значит, что у всех ТЦК адвокатам ломают ногу. Это единичный случай на фоне сотен тысяч других случаев», — заявил он.

Представитель ТЦК также обратился к критикам с просьбой не только констатировать проблемы, но предлагать реальные механизмы их решения в условиях войны.

«Я очень часто слышу критику — как не нужно делать, но почему-то не вижу предложений, как нужно это сделать, чтобы это всех устраивало. Как сделать эти 90% комплектования войска так, как предлагает господин Лубинец? — резюмировал Истомин.

Что предшествовало

Напомним, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время заседания Временной следственной комиссии парламента заявил о резком росте количества жалоб граждан на действия территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Реклама

По его словам, с начала полномасштабного вторжения количество официальных обращений в Офис омбудсмана возросло в 333 раза: если в 2022 году поступило 18 жалоб, то в 2023 — 514, в 2024 — 3312, а в 2025 — уже 6127. Кроме этого дополнительно фиксируется еще более пяти тысяч сообщений на основании публикаций в медиа и соцсетях.

Лубинец обратил внимание на проблему отсутствия видеофиксации во время мобилизационных мероприятий. По его словам, не все группы оповещения снабжены бодикамерами, а при проверках часто выясняется, что устройства были выключены, неисправны или вообще не выдавались. Омбудсман призвал обеспечить обязательное наличие и использование бодикамер.

По результатам обращений 2025 года уже начато 34 уголовных производства в отношении представителей ТЦК и инициировано по меньшей мере 60 служебных расследований.

Отдельно омбудсман сообщил о более 1700 обращениях по поводу нарушений во время прохождения военно-врачебных комиссий. Среди наиболее распространенных проблем — формальное или слишком быстрое рассмотрение дел, отсутствие надлежащего медицинского осмотра и принятие решений без надлежащего обоснования.

Реклама

Лубинец также подчеркнул, что работники ТЦК не имеют права задерживать или удерживать граждан, а практика изъятия мобильных телефонов вызывает беспокойство, поскольку родственники временно теряют связь с мобилизованными.

Он подчеркнул, что даже в условиях войны права человека должны оставаться гарантированными, а ответственность за нарушение неизбежна.