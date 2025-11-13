Почему в Украине есть "избранные" и им не выключают свет: Минэнерго ответило на главный вопрос о графиках отключения

Блэкаут

Пока большинство украинцев живут по графикам отключений, некоторые регионы, похоже, не знают проблем со светом. Это вызывает социальное напряжение, но эксперты объяснили, что причина не в «избирательности», а в технических ограничениях сети, не готовой к войне.

Об этом рассказали в Минэнерго.

Причиной отключений являются российские атаки. Часть украинских регионов пострадали от них больше, часть меньше.

Хотя у страны есть объединенная энергосистема, проблема энергодефицита заставляет покрывать потребление в пострадавших регионах за счет генерации в других областях. Но здесь возникает главная проблема.

Электроэнергия передается по магистральным и распределительным сетям. Однако, как отметили в ведомстве, украинская энергосистема не проектировалась с учетом военных действий и ракетных атак.

Поэтому возможности для передачи энергии от электростанций к потребителям за многие сотни километров — достаточно ограничены.

Поэтому приходится вводить отключение света в регионах «на пути» — между объектами генерации (и импорта) и дефицитными регионами. Это делается, чтобы частично разгрузить магистральные сети.

«При этом в части областей, по которым такая передача не осуществляется, потребности в ограничениях нет», — добавили в Минэнерго.

В ведомстве подчеркнули, что в таких неприкосновенных областях возможен даже профицит мощности. Но этот излишек технически невозможно передать регионам, где генерация и сети повреждены российскими ударами.

В «Укрэнерго» подтвердили, что россияне продолжают наносить удары по энергетической инфраструктуре. За прошедшие сутки Россия снова атаковала энергообъекты в нескольких регионах. Аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяет ситуация безопасности.

Напомним, ситуация со светом в Украине может улучшиться. Так, при отсутствии обстрелов и стабильной погоды продолжительность отключений света может уменьшиться уже через две недели. Тогда Украина постепенно перейдет от аварийных к стабилизационным графикам отключений (4-6 часов в сутки). Это положительный сценарий.

Если Россия продолжит массированные атаки на энергетику, отработает негативный сценарий. Усугубить ситуацию может также похолодание. Так что периоды без света могут возрасти до 12 часов по меньшей мере, а иногда — до 20 часов в сутки.