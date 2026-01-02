Почему в Украине происходят отключения света: что думают граждане

Электроэнергия / © ТСН.ua

Российская пропаганда пытается снять с себя ответственность за энергетический террор Украины, распространяя манипулятивные нарративы. Новый опрос показал, сколько украинцев видят реальную причину отключений света в обстрелах, а кто склонен критиковать власть или партнеров.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел Киевский международный институт социологии.

В КМИС отметили, что Россия продолжает вести информационную войну против Украины. В частности, это прослеживается в теме отключений электроэнергии после российских обстрелов. В публичном пространстве активно распространяются нарративы, которые снимают ответственность с россиян и переносят ее на Украину — через критику власти — или же на западных партнеров.

«Поэтому мы задали вопрос о том, что является основной причиной отсутствия электроэнергии, и предложили три варианта ответов (респондент должен был выбрать только один ответ)», — пояснили социологи.

Результаты опроса показали, что большинство граждан Украины — 54% — считают главной причиной обесточиваний именно российские обстрелы, от которых невозможно полностью обезопасить себя. В то же время 31% опрошенных прежде всего возлагают ответственность на украинские власти, считая, что они недостаточно подготовились к вызовам. Еще 7% респондентов назвали ключевым фактором нехватку поддержки со стороны западных партнеров.

Всеукраинский опрос КМИС был проведен в течение 26 ноября — 29 декабря 2025 года. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров во всех подконтрольных властям регионах Украины был опрошен 1001 респондент в возрасте с 18 лет.

К слову, в ночь на 2 января российская армия снова атаковала энергообъекты Украины, из-за чего в большинстве регионов введены графики почасовых отключений света. По данным «Укрэнерго», обесточивания зафиксированы в Запорожской области, а в Киевской и Одесской областях продолжается восстановление поврежденного оборудования. Ситуацию осложняет непогода: из-за сильного ветра и снега без электричества остались 27 населенных пунктов в Ивано-Франковской области.