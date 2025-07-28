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Почему в Украине не будет местных выборов 2025 года - объяснение ЦИК
Центральная избирательная комиссия сообщила, что местные выборы в октябре 2025 года не будут проводиться. Причина – военное положение и отсутствие решения Верховной Рады.
Центральная избирательная комиссия официально заявила, что очередные местные выборы, которые должны пройти в последнее воскресенье октября 2025 года, не будут проводиться из-за военного положения. Комиссия не видит правовых оснований для формирования нового состава территориальных избирательных комиссий (ТИК).
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
Согласно закону, местные выборы должны состояться в пятом году полномочий местных советов и председателей, то есть — в этом году. Однако в условиях военного положения выборы в Украине запрещено организовывать и проводить. Верховная Рада, которая должна назначать дату выборов не позднее 90 дней до голосования, такого решения не принимала.
Как отметили в ЦИКе, отсутствуют правовые основания для представления кандидатур в состав областных, районных, городских, сельских и поселковых ТИК, а также для формирования Центральной избирательной комиссией нового состава этих комиссий. Также ЦИК обратил внимание политических партий, что любые представления возможны только после решения парламента о назначении выборов.
"Если бы не российская агрессия и страшная война, развязанная против Украины россиянами, мы бы сейчас уже вступали в период подготовки местных выборов. Но во время военного положения выборы не проводятся. Поэтому состав ТИК, сформированный на выборах 25 октября 2020 года, продолжает выполнять свои обязанности до смены состава", - подчеркнул он.
Ранее глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что ВР работает над подготовкой к выборам. Впрочем, состоится голосование только после войны.