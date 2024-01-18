Почему в Украине не мобилизуют "зэков" и бывших заключенных: ответ Минюста

По информации Минюста, есть десятки тысяч человек, которые раньше были осуждены за преступления, но сняты с воинского учета и никоим образом не могут помочь армии.

Сейчас украинское законодательство запрещает привлекать в ряды Сил обороны не только осужденных, которые находящихся в тюрьмах, но и тех, кто отбыл свое наказание и находится на свободе.

Об этом рассказала заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, передает "Громадське Радіо".

В то же время она уточнила, что в начале полномасштабного вторжения от осужденных были тысячи обращений о том, что они желают присоединиться к рядам ВСУ. После этого последовала целая процедура помилования некоторых осужденных для того, чтобы они смогли принять участие в отпоре вооруженной агрессии.

Могут ли воевать ранее осужденные, которые освободились

По ее словам, есть десятки тысяч человек, которые ранее были осуждены за преступления, но сняты с воинского учета и никоим образом не могут помочь армии.

"Если раньше осужденные за преступления придут в ТЦК, им откажут", – говорит Высоцкая.

Почему заключенных не берут в армию

"Первая преграда – законодательная, поэтому мы наработали законодательные изменения и подали их в комитет. Они очень дискуссионны, потому что армия должна немного отвлекаться на такую категорию людей, как бывшие осужденные или нынешние осужденные, если они присоединятся. Но мы считаем, что это было бы справедливо, во-первых.

А во-вторых, если правильно организовать этот процесс, это было бы очень полезно для нас", – объясняет заместитель министра.

Высоцкая заверила, что Минюст уже разработал предложения изменений к законодательству, которые находятся на рассмотрении в комитетах ВРУ, которые должны устранить эту проблему.

По ее мнению, пока не стоит законодательно ограничивать, какие категории осужденных могут мобилизоваться в ВСУ, а какие – нет. Главным определяющим принципом должно быть желание присоединиться к войскам.

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"Россия использует осужденных очень много лет. И имеет целую систему их обучения, подготовки, вербовки. Это целая военная машина, которая работает. А мы сейчас только на этапе "давайте примем закон о возможности". Так что вы понимаете разницу подготовки нашей и врага. Поэтому я думаю, что нам нужно спешить в этом вопросе", – подытожила заместитель министра юстиции.

Ранее в СМИ писали, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный якобы выступил против нормы в законопроекте о мобилизации по привлечению в армию заключенных и осужденных.

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