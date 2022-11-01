Почему в Украине "несправедливо" отключают свет: одним часто, другим совсем нет

Украинцы в Сети много жалуются, что свет отключают не по графику. Некоторые потребители возмущены, что у них долго нет электроэнергии, а у соседей совсем не выключают.

Член правления "Укрэнерго" Алексей Брехт объяснил изданию SPEKA, почему отключения несправедливы и вызывают дискомфорт.

По его словам, диспетчерский центр "Укрэнерго" не применяет графики отключений и не указывает, какого потребителя и когда отключить.

"Важно понимать, что диспетчер у себя на экране монитора не видит конкретных потребителей или какие-либо заведения или учреждения. Он видит объем потребления в мегаваттах по стране или в конкретном регионе. Когда диспетчер видит, что потребление будет превышать возможности существующей генерации или сети, он отдает команду операторам распределительных сетей, то есть облэнерго, применить график аварийных отключений и доказывать им объем ограничений в мегаваттах", – рассказал он.

Графики, которые облэнерго составляет ежегодно заранее, соглашаются с местными органами власти, доводятся до "Укрэнерго" и внедряются приказом Министерства энергетики. "Укрэнерго" дает команду на применение графика аварийных отключений на определенный объем мегаватт, облэнерго отключает группы потребителей поочередно. Какие потребители в какой-либо очереди, решает облэнерго.

"Поскольку такие отключения аварийные, у облэнерго есть всего 10-15 минут, чтобы снизить потребление до того уровня, который довел до него наш диспетчерский центр", — отметил Брехт.

Кроме того, следует понимать, что есть потребители, заживленные от той же линии, что и больницы, школы, водоканалы или стратегические объекты, которые нельзя отключать. Поэтому возникает определенная несправедливость и дискомфорт, который испытывают украинцы.

Напомним, в семи областях Украины во вторник, 1 ноября, будут отключать свет. Ограничения будут касаться центральных и северных регионов. Они необходимы для устранения последствий ракетных ударов российской армии.

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