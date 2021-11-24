Почему в Украине один из самых высоких в мире показателей смертности от COVID-19: объяснение врача

Почему в Украине один из самых высоких в мире показателей смертности от COVID-19: объяснение врача

Разница в количестве летальных исходов объясняется только уровнем вакцинации.

Врач-анестезиолог объяснил, почему в Украине один из самых высоких показателей смертности в мире из-за COVID-19.

Об этом в эксклюзивном комментарии для сообщества "Коронавирус инфо" рассказал Сергей Дубров, заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета им. А. А. Богомольца.

"Могу уверенно сказать, что уровень смертности напрямую зависит от уровня вакцинации населения. Если посмотреть статистику Израиля или ведущих европейских стран, где более 60% вакцинированного населения, то количество летальных исходов там значительно ниже, чем в Украине, где менее 30% полностью вакцинированных граждан", – объяснил врач.

Он также подчеркнул, что вакцинация значительно снижает уровень госпитализаций и смертности. Это хорошо прослеживается на примере Великобритании, которая уже много недель в списке лидеров по уровню заболеваемости, однако имеет низкий уровень смертности.

Кроме того, по словам Дуброва, в первые две волны COVID-19 уровень летальности почти не отличался от экономически развитых стран, что свидетельствует об опыте наших врачей. Таким образом, такая разница в количестве летальных случаев объясняется лишь уровнем вакцинации.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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