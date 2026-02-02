Почему в Украине отключают свет неравномерно: Минэнерго опровергло конспирологию

Отключения электроэнергии в разных регионах объясняются последствиями вражеских атак, а не привилегиями / © Associated Press

В украинском информационном пространстве активно распространяются конспирологические теории о якобы несправедливых отключениях электроэнергии из-за «разного отношения» к жителям разных областей.

В Министерстве энергетики Украины, а также Центре противодействия дезинформации СНБО Украины объяснили ситуацию.

Прежде всего, там заверили, что утверждения о «несправедливых отключениях света» не соответствуют действительности.

Различная продолжительность отключений связана с физическим состоянием сетей и подстанций после обстрелов

По объяснению Минэнерго, неравномерные отключения вызваны исключительно последствиями вражеских обстрелов. Из-за повреждений подстанций и линий передачи энергии в разных регионах возникает ситуация, когда отсутствует физическая возможность равномерно подать электроэнергию во все части энергосистемы. Над устранением этих последствий круглосуточно работают энергетики.

Как отмечают в ведомстве, отключения в разных регионах могут продолжаться разное время, потому что сеть постоянно повреждается в результате российских атак.

«Электричество поступает в города и регионы через конкретные линии и подстанции, которые враг пытается уничтожить в течение всей полномасштабной войны», — подчеркивают в Минэнерго.

Если на определенном направлении подстанция или линия сильно повреждены, электроэнергию туда труднее доставить и может быть меньше. В других регионах сети могут быть в лучшем состоянии, потому света чуть больше. Это не вопрос «привилегий» или «отношение» к жильцам, а физическая реальность доставки энергии.

Украинские энергетики 24/7 ремонтируют сети, подстанции и электростанции, чтобы обеспечить свет во всех регионах. Минэнерго отмечает: повреждения системы ремонтируются, и со временем электроснабжение будет возобновлено в полном объеме.

Напомним, в который раз во всех регионах Украины будут действовать графики отключений света. Так, 3 февраля в течение всех суток в Украине будут применяться графики отключений света.

Ранее эксперт по энергетике Юрий Корольчук заявил, что украинская энергосистема сейчас работает иначе, чем до начала полномасштабной войны.