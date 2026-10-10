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- Украина
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Почему в Украине резко начались отключения света: Шмыгаль назвал причины
Из-за повреждения инфраструктуры электроэнергию не всегда удается передать потребителям в требуемом объеме.
Российские атаки на энергетическое оборудование и высоковольтные сети усложнили передачу электроэнергии между регионами Украины.
Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль по итогам заседания Энергетического штаба.
По его словам, из-за технических ограничений «Укрэнерго» вынуждено применять графики отключений, а в случае новых ударов — вводить экстренные ограничения потребления.
«Электроэнергия в стране есть, однако повреждения сетей не позволяют полноценно передавать ее между регионами. Энергетики работают над стабилизацией ситуации, как только это позволяют условия безопасности», — сказал он.
Также правительство работает над увеличением внутренних генерирующих мощностей. Шмыгаль поручил оценить запасы резервного оборудования после последних российских атак и определить дополнительные потребности энергетических компаний.
Ситуация со светом в Украине — что известно
Россия каждый день атакует энергообъекты Киева и центральных областей. Премьер Сергей Корецкий заявлял, что ремонтные бригады работают круглосуточно, а для восстановления привлекают дополнительные ресурсы и помощь партнеров.
В субботу, 10 октября, в нескольких регионах Украины будут применяться круглосуточные графики отключения электроэнергии. Свет будут выключать в течение всего дня.