Почему в Украине снова отключают свет: эксперт назвал причины возвращения графиков

Отключения света в Украине связаны не только с погодой / © Associated Press

В Украине снова начали действовать графики почасовых отключений электроэнергии для населения. При этом для бизнеса компания «Укрэнерго» ввела жесткие ограничения потребления.

О настоящих причинах ухудшения ситуации в энергосистеме рассказал энергетический эксперт Геннадий Рябцев в комментарии УНИАН.

Обвал импорта и отмена льгот

По словам эксперта, главной проблемой стало существенное сокращение импорта электроэнергии из-за границы. Это произошло из-за возврата предыдущих прайс-кепов — максимальных цен на рынке для юридических лиц.

До конца марта электричество можно было покупать по более высокой цене, что серьезно стимулировало импорт. Теперь же объемы поставок резко упали.

Эксперт прогнозирует, что при таких темпах апрельский импорт составит всего 320-330 тысяч МВт-ч. Для сравнения: в марте этот показатель достигал 940 тысяч, а в феврале превышал 1,2 миллиона МВт-ч.

Ситуацию существенно ухудшило и решение Кабмина об отмене льготных цен на газ. Это отразилось на когенерационных установках, ТЭЦ и ТЭС.

Из-за потери льгот этим предприятиям стало невыгодно работать, и они прекратили генерацию. В результате энергосистема страны получила постоянный дефицит на уровне одного гигаватта.

Когда будет свет

Солнечная погода отчасти спасает ситуацию благодаря активной работе солнечных электростанций. Однако их мощности хватает только днем — ориентировочно с 12:00 до 16:00.

В утренние и вечерние пиковые часы риск отключений для населения остается очень высоким в большинстве регионов. Ситуация стабилизируется только после того, как из ремонта вернутся блоки атомных электростанций.

Что касается экстренных и аварийных отключений в отдельных областях, то они являются прямым следствием очередных массированных ракетно-дроновых атак РФ. Энергетикам еще нужно время, чтобы окончательно оценить масштабы нанесенного ущерба.

Напомним, в Киеве и ряде областей действуют экстренные отключения света. Массированная ракетно-дроновая атака 3 апреля заставила энергетиков ввести ограничение электроснабжения.