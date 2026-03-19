Почему в Украине снова отключают свет — объяснение ДТЭК

Энергетика / © Министерство энергетики и угольной промышлености

Сегодня, 19 марта, в Украине применяют графики почасовых отключений, ограничений мощности для предприятий, а в некоторых регионах — аварийные отключения. Это объясняется несколькими факторами.

Об этом сообщает ДТЭК .

Почему в Украине снова отключают свет

По данным энергетиков, главная причина – это повреждение объектов, которые нужны для передачи электроэнергии.

"Энергоосистема не может передать достаточное количество", - подчеркнули в компании.

Также в Украине стало холоднее и мрачнее, из-за чего солнечные станции не производят достаточно энергии. В то же время, некоторые атомные энергоблоки вышли в плановые ремонты.

Ситуация может изменяться в течение всего дня. Точный график отключений лучше смотреть:

на сайте оператора систему распределения

в чате-боте;

в соцсетях ДТЭК;

в приложении «Киев Цирфровой»;

Энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать подачу света потребителям.

Ранее мы сообщали, что из-за ударов РФ в ряде регионов Украины применяют аварийные отключения. Без электроснабжения остаются потребители в Запорожской, Харьковской и Сумской областях. В остальных областях будут применяться графики ограничения мощности для промышленности и графики почасовых отключений для всех категорий потребителей. Время ограничений – с 08:00 до 21:00.