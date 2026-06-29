Почему в Украине снова вводят отключение света: эксперт объяснил

Отключение света / © Associated Press

Реклама

Из-за летней жары и массового включения кондиционеров потребление электроэнергии в Украине выросло на 10–15%, из-за чего поврежденная инфраструктура работает на грани возможностей.

Об этом «Киев24» сообщил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Какова ситуация с отключением света в Украине?

По словам эксперта, несмотря на серьезную нагрузку, ситуация в энергосистеме пока не критична. Однако именно из-за перегрузки оборудования недавно произошли локальные сбои в столице.

Реклама

«Поэтому у нас недавно и происходили аварийные отключения на левобережье в Киеве из-за того, что не выдержали нагрузки, трансформаторы на ТЭЦ-5 и на ТЭЦ-6», — отметил Владимир Омельченко.

Он добавил, что жара существенно увеличивает нагрузку как на генерацию, так и на трансформаторы, которые были повреждены ранее. Например, только с утра показатели потребления оказались на 7,5% выше, чем в предыдущую пятницу.

По его словам, из-за неравномерного расположения работающих электростанций возникают логистические сложности с обеспечением светом центральных и южных областей.

«Пока основные могут быть проблемы с электрической энергией действительно и в городе Киеве, Киевской области, и на Одесщине, где велик дефицит мощности. В центральном регионе, особенно это в Днепропетровской области. Поскольку там потребления много, а сегодня генерации мало и нужно перебрасывать большой объем электрической энергии с запада на восток», — пояснил директор энергетических программ Центра Разумкова.

Реклама

В настоящее время энергетики продолжают держать ситуацию под контролем и обеспечивают перераспределение электричества между регионами.

Отключение света в Украине — последние новости

Напомним, жара в Украине стала новым испытанием для энергетики: каждое повышение температуры увеличивает нагрузку на сеть. В ближайшие дни система будет работать в особо сложных условиях.

Ранее мы писали, что украинская энергосистема из-за значительных повреждений и истощения находится в крайне сложном состоянии. По словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, надежную работу сети пока невозможно гарантировать из-за нехватки резервов и угрозы новых ударов.

Новости партнеров