Почему в Украине военнообязанные находятся в розыске: адвокат объяснил

В таких ситуациях следует обращаться в свой ТЦК по месту регистрации, чтобы сняться с розыска.

В Украине часть военнообязанных находится в розыске. И произошло это из-за того, что работники ТЦК раньше разбрасывали повестки по почтовым ящикам.

Об этом сообщил адвокат Ярослав Куц.

"К сожалению, так сложилась практика, что до вступления нового законодательства в действие повестки разбрасывались по почтовым ящикам, и таким образом для себя ТЦК ставили отметку, что "должным образом уведомлено". И таких военнообязанных вносили как уклонявшихся и ставили в розыск. Соответственно, категория людей, которые ставили "Резерв+" или приходили в ЦНАП, обновляли свои данные, сообщали, что они, условно, живут в Киеве, а зарегистрированы в Закарпатье. У них появлялась информация, что они находятся в розыске и нужно явиться в ТЦК", — рассказал Ярослав Куц.

Он также подчеркнул, что в таких ситуациях действительно нужно обращаться в свой ТЦК по месту регистрации, чтобы сняться с розыска.

"И чтобы не накапливалась эта проблема, которая будет потом выражаться в массовой "бусификации" где-то на блокпостах или по центру Киева", — подчеркнул адвокат.

Напомним, что Украина стабилизировала ситуацию на севере, но кафиры давят на востоке.

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