Почему в украинских школах сокращают 10-12 классы: в МОН назвали главную причину

Министр образования Украины Оксен Лесной

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В Украине идет масштабная школьная реформа, из-за которой в некоторых общинах возникают временные проблемы с доступностью обучения в 10-12 классах. В то же время государство создает новую сеть академических лицеев, чтобы гарантировать каждому ребенку возможность получить полное общее среднее образование .

О причинах сокращения старших классов и путях разрешения этой ситуации пишет Общественное со ссылкой на разъяснение МОН.

Формирование сети лицеев

По словам министра образования Оксена Лисового, более 80% общин уже сформировали свои сети заведений для старшеклассников. Однако в некоторых случаях эти решения оказались несовершенными из-за сложной транспортной доступности учебных заведений. Часто случается, что лицей расположен в соседнем населенном пункте, что создает значительные неудобства для учащихся.

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Для решения этой проблемы правительство предусмотрело дополнительное финансирование на ремонт местных дорог и закупку школьных автобусов. Таким образом государство планирует обеспечить комфортный подвоз школьников в новые учебные заведения. В то же время реформа усилит профессиональное образование и профессиональное образование, ориентированное на быстрый выход молодежи на рынок труда.

Переход школ в статус гимназий

Полноценный запуск реформы старшей профильной школы намечен на первое сентября 2027 года. С этого момента другие учебные заведения, ранее имевшие статус лицеев, станут гимназиями. Они больше не будут набирать старшеклассников, а будут обучать детей только в девятый класс включительно.

Такие кардинальные изменения уже вызвали беспокойство среди родителей нынешних девятиклассников, не обучавшихся по программе НУШ. Они озабочены тем, смогут ли их дети продолжить обучение в родной школе. В ведомстве подчеркивают, что, несмотря на все вызовы, инвестиции активно направляются в материальную базу лицеев.

Реформа образования - последняя новость

Параллельно со школьной реформой Украина готовится к масштабным изменениям в системе высшего образования. В частности, бакалавриат в Украине сократят до трех лет , а экспериментальное внедрение этой модели начнется уже в 2029 году. На постоянной основе такая система будет работать с 2030 года для выпускников профильных лицеев.

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Эта инициатива позволит молодежи быстрее получать необходимую квалификацию, поскольку часть базовых знаний они будут получать еще в школе. Базовый объем обновленного бакалавриата составит 180 кредитов ЕКТС. Это гарантирует сохранение стандартной учебной нагрузки без перегрузки студентов.

Если же абитуриент решит сменить свой профиль при поступлении в университет, ему придется проходить дополнительный компенсационный курс. Переходный период потребует от учреждений высшего образования существенного обновления учебных программ. Также ожидается изменение структуры магистратуры, которая будет продолжаться ровно два года.

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