Почему в ВСУ создают новые бригады вместо пополнения действующих: объяснение Генштаба

В ВСУ создают новые бригады вместо того, чтобы пополнять существующие. Это происходит потому, что враг увеличил состав своих войск почти на 100 тысяч человек. Кроме того, увеличилась протяженность линии фронта.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сказал спикер Генштаба ВСУ капитан Дмитрий Лиховой в комментарии "Украинской правде".

Единственный способ противодействовать превосходящему противнику.

Как отметил Лиховой, в последнее время в медиа и соцсетях активно обсуждается создание в Вооруженных силах Украины новых бригад и усиление районов обороны бригад батальонами из других воинских частей. Речь идет о том, что это происходит вместо пополнения личного состава самих бригад. Спикер наметил позицию командования по этому поводу.

"За последнее время враг увеличил количество полков, бригад и дивизий и численность своего личного состава почти на 100 тысяч человек. Также увеличилась протяженность линии фронта. Для того чтобы закрывать фронт, в составе ВС Украины и необходимо создавать новые бригады. Другого действенного способа противодействовать превосходящему противнику просто нет. Ведь на сегодняшний день мы имеем 1300 км протяженности фронта с активными боевыми столкновениями", — отметил Лиховой.

Он добавляет, что на линии боевого столкновения российские оккупанты имеют значительное преимущество, иногда 5-кратное. Так, когда в ходе боевых действий возникает угроза потери позиций и рубежей обороны определенных бригад, задействуется передислокация сюда отдельных батальонов других воинских частей. Это логический и нормируемый уставом способ действий по усилению обороны: когда на проблемных участках фронта есть угроза прорыва, на него переводятся подразделения с неатакованных участков.

Лиховой констатировал: в условиях недостаточности сил и средств это оптимальный способ противодействия превосходящим силам противника. Ведь, таким образом, говорит он, уменьшается риск прорыва.

"Нужно учитывать, что сегодня в Вооруженных силах нет возможности оперативно пополнять бригады личным составом. Такая потребность расписана на месяц вперед. Также следует понимать, что люди, пополняющие подразделение, должны пройти в нем адаптацию и согласование, а на это нужно время. Именно поэтому для усиления участка фронта, где возникает угроза прорыва, задействуют уже сложившееся подразделение, которое готово выполнить задачу в наиболее сжатые сроки", — детализировал представитель Генштаба.

Кроме того, для ротации и замены уже существующих бригад также требуются бригады. Простым пополнением пострадавших бригад тоже нельзя ограничиться. Дело в том, что они нуждаются в боевом согласовании. Для их замены и вывода из района боевых действий требуются новые бригады.

Напомним, потери России в войне против Украины на 6 ноября составляют 702,9 тысяч бойцов. Так, за предыдущие сутки на фронте было ликвидировано или ранено 1250 кафиров.

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