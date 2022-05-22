Почему важно беспокоиться о здоровье во время войны: простые советы

Почему важно беспокоиться о здоровье во время войны: простые советы

Важно не забывать о здоровом питании – это очень важный шаг по пути к здоровью.

Война заставила многих из нас пережить стресс, вызванный психическими травмами, столкнуться с депрессией или посттравматическим стрессовым расстройством, почувствовать травматический опыт переездов и длительных поездок в чужие города и страны. Подобные ситуации имеют отрицательные последствия для психического и физического здоровья.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Зачем мне физическая активность?

Из-за переживаний и трудностей, влияние физической активности на состояние здоровья часто может быть недооценено. Однако исследования показывают, что в условиях стресса именно адекватная физическая активность может предотвратить или отсрочить начало многих заболеваний, а также может оказать терапевтическую помощь людям с хроническими заболеваниями, получающими лечение. Физическая активность значительно улучшает самочувствие, повышает удовлетворенность жизнью, позволяет улучшить сон и справиться со стрессами. Имеющиеся научные данные свидетельствуют о том, что физическая активность от умеренной до высокой интенсивности улучшает качество сна у взрослых, ведь время засыпания уменьшается, а увеличивается время гибернации и снижается дневная сонливость.

Много ли мы двигаемся?

В Украине, как показало исследование STEPS, основная часть физической нагрузки приходится на время, проведенное на работе или транспорте. Показатель часа, затраченного на физическую активность в свободное время, был самым большим среди людей 18-29 лет и составлял 50,2 мин в день. Приблизительно 73,3% населения не занимались интенсивной физической активностью. В военное время уменьшилось количество людей, для которых физическая активность была связана с работой, и потому возросло количество тех, кто не уделяет физической активности достаточно времени. А это, вместе со стрессом, негативно влияет на состояние физического и психического здоровья.

Что делать?

Для укрепления и поддержания здоровья всем здоровым взрослым от 18 до 65 лет необходима аэробная физическая активность.

Следует помнить об активности умеренной интенсивности (на выносливость) в течение не менее 30 минут пять дней в неделю или делать аэробные упражнения высокой интенсивности минимум 20 минут в течение трех дней еженедельно.

Возможны комбинации умеренной и высокой интенсивности. Например, человек может выполнить рекомендацию, если будет быстро ходить в течение 30 минут дважды в неделю, а затем бегать в течение 20 минут в другие 2 дня.

Каждый взрослый должен выполнять действия, поддерживающие или увеличивающие мышечную силу и выносливость не менее двух дней в неделю.

Существует взаимосвязь доза-реакция между физической активностью и здоровьем человека, которая хочет еще больше улучшить свою физическую форму, снизить риск хронических заболеваний и инвалидности. Поэтому, можно извлечь пользу, превысив минимальные рекомендуемые дозы физической активности.

Важно не забывать о здоровом питании – это очень важный шаг по пути к здоровью.

Даже если вы сейчас оказались в условиях, не позволяющих бегать на свежем воздухе или ходить в любимый спортзал, вы можете подобрать себе упражнения умеренной и высокой интенсивности, которые можно выполнять дома и даже в укрытии.

Двигайтесь, импровизируйте и берегите свое здоровье!

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