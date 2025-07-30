Почему Верховная Рада не транслирует заседание в живую: нардеп ответил

Верховная рада / © УНІАН

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Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук объяснил, почему заседания парламента не транслируются в режиме реального времени. По его словам, такое решение было принято самими народными депутатами еще в начале полномасштабного вторжения России в 2022 году из соображений безопасности.

Об этом Стефанчук рассказал в интервью телеканалу «Рада».

«Как бы кто ни относился к парламенту, к отдельным народным депутатам, это институция, которая иногда принимает такие решения, которые принять не может больше никто», — заявил спикер Верховной Рады.

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По его словам, трансляции заседаний были прекращены на основании официального постановления Верховной Рады. В то же время видеозапись событий в сессионном зале появляется в открытом доступе примерно через час после завершения заседания.

«Это не решение главы, не решение президиума, это постановление Верховной Рады Украины. Я думаю, это вопрос к тем, кто поднимает это [правило]. Еще раз скажу: в украинском парламенте мы всегда обеспечиваем и обеспечивали открытость, но в балансе с безопасностью», — отметил Стефанчук.

Председатель парламента также отметил, что журналисты продолжают иметь доступ в сессионный зал и могут освещать происходящие там события.

«Вопрос в том, почему некоторые депутаты не пользуются этой возможностью [речь идет об общении с представителями медиа] […] Некоторые рассказывают нам, что нужно больше открыться, а сами не посещают [сессии парламента]», — добавил он.

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В заключение Стефанчук отметил, что Верховная Рада вновь станет открытой для украинцев в прямом эфире тогда, когда исчезнут препятствующие этому факторы безопасности.

Напомним, законопроект №13533, предусматривающий восстановление полномочий НАБУ и САП, получил единодушную поддержку парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Документ был одобрен сразу в первом чтении и в целом без всяких поправок к первоначальному тексту. За него проголосовали все 19 членов комитета — никто не высказался против или не воздержался.