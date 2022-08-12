Почему виноград называют "ягодой жизни": его польза для организма

Виноград часто используют для профилактики онкологических заболеваний. Однако эта летняя ягода обладает и другими свойствами. В чем польза винограда – читайте в материале ТСН.ua.

Какая польза винограда для организма

Виноград часто называют "ягодой жизни" и вот почему:

это источник большого количества витаминов и питательных веществ – обязательно добавьте в свой рацион виноград темного цвета, ведь в его состав входят цинк, селен, железо, медь, калий, кальций, марганец, магний, бор, алюминий, йод, кобальт и бор, а еще в ней содержатся витамины С, Р, Е и группы В;

– обязательно добавьте в свой рацион виноград темного цвета, ведь в его состав входят цинк, селен, железо, медь, калий, кальций, марганец, магний, бор, алюминий, йод, кобальт и бор, а еще в ней содержатся витамины С, Р, Е и группы В; положительное влияние на сердечно-сосудистую систему – употребление винограда помогает снизить риск образования тромбов, а также увеличивает уровень оксида азота в крови (именно он предотвращает образование сгустков крови);

– употребление винограда помогает снизить риск образования тромбов, а также увеличивает уровень оксида азота в крови (именно он предотвращает образование сгустков крови); улучшение работы мозга – эта летняя ягода избавит вас от бессонницы, облегчит головную боль и улучшит память;

– эта летняя ягода избавит вас от бессонницы, облегчит головную боль и улучшит память; это натуральное омолаживающее средство – а потому виноград часто используют в косметологии.

Кому не рекомендуется есть виноград

Врачи утверждают, что виноград не стоит налегать тем, у кого есть непереносимость фруктозы. Эта ягода достаточно калорийна – в 100 г содержится не менее 3 чайных ложек сахара.

Поэтому ограничить употребление винограда также нужно людям, которые придерживаются определенных диет или особого рациона. Для взрослого человека в день лучше съедать около 100–150 г винограда.