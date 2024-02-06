Почему власти не называют количество погибших украинских военных: Маляр объяснила

По ее словам, вопрос сокрытия количества украинских потерь не касается свободы слова или доступа людей к информации.

Одна из причин, почему власти Украины не обнародуют количество украинских погибших на фронте — безопасность самих военных.

Об этом в интервью "Эспрессо" заявила экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр.

На вопрос, разделяет ли она идею лидера фракции "Слуга Народа" Давида Арахамии, который пытается убедить Зеленского обнародовать данные по потерям Украины в полномасштабной войне, Маляр отметила, что сначала не понимала мотивов сокрытия этой информации от общественности, пока ей не объяснили военные.

По ее словам, вопрос сокрытия количества украинских потерь не касается свободы слова или доступа людей к информации. Причиной тому является то, что "военные, планируя свои операции, опираются в том числе на информацию о количестве боеспособных лиц в подразделениях противника".

"У них есть пределы, сколько процентов уже небоеспособных, – и убитые, и раненые одинаково небоеспособны для них. Когда идет бой или планируется операция, они считают, сколько подразделений, и они для себя по потерям считают, на какие еще задачи может быть направлено это подразделение", — подчеркнула эксзамминистра обороны Украины, добавив, что зная условное количество потерь, враг рассчитывает возможности подразделения, на которое планируется нападение.

Отдельно она добавила, что Россия тоже скрывает от нас количество своих потерь. Однако, учитывая, что мы воюем с россиянами и на информационном фронте, Украина обнародует их цифры.

"Это наша война с ними, – подчеркнула она. – Но наши цифры военные просят не говорить, это государственная тайна, вот почему я это объясняю".

Также Маляр объяснила предпосылки случая в 2022 году, когда главнокомандующий озвучил количество украинских потерь – 9 тысяч погибших.

"У нас были общественные инициативы, считавшие, что преступное государство не хочет сказать, сколько людей погибло. И они начали сбор информации от родственников погибших. Хотя эту информацию в целом после победы скрыть нельзя будет, потому что это выплаты. И они примерно, организовав этих родственников, плюс-минус с нашими данными, вышли на цифру – похожую", — Анна Маляр.

По словам эксзамминистра обороны, властям пришлось обнародовать количество потерь, чтобы предотвратить подобные случаи в дальнейшем, поскольку это было бы "очень опасно для самих Вооруженных Сил"

"И они приняли решение, что они скажут это, а затем обществу объяснят, что эти цифры не стоит объявлять, чем это важно для военных. И тогда мы провели информационную кампанию, как смогли, так и объяснили", — подчеркнула экс-замминистра обороны.

Напомним, что российские войска активизируют усилия по захвату восточноукраинского города Авдеевка.

Читайте также: