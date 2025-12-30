Почему военные идут в СОЧ: Вениславский назвал реальные причины

Федор Вениславский

Основными факторами самовольного оставления части (СОЧ) среди украинских военнослужащих являются страх перед боевыми действиями и недостаточная психологическая подготовка, тогда как случаи неуставных отношений крайне редки.

Об этом заявил член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью OBOZ.UA.

О причинах СОЧ и роли командиров

Нардеп подчеркнул, что конфликты внутри подразделений крайне редко становятся причиной дезертирства. Главной проблемой остается психологическая готовность человека к критическим условиям фронта.

«Говорить о том, что к СОЧ приводят неуставные взаимоотношения — это крайне редко происходит, практически таких случаев почти нет. В основном это действительно страх перед полем боя. Те подразделения, которые готовятся опытными инструкторами, после чего они идут вместе на выполнение боевых задач, там минимальное количество СОЧ», — отметил Вениславский.

Он добавил, что вопросы подготовки и мотивации являются решающими для удержания дисциплины под обстрелами.

О статистике и «мифических» цифрах

Комментируя данные о том, что количество случаев СОЧ якобы превышает 60%, депутат отметил, что официальная статистика правоохранительных органов зачастую отражает реальное положение дел в динамике.

«То количество, которое тиражируется в средствах массовой информации о сотнях тысяч, оно не соответствует действительности точно, потому что нужно понимать, что значительная часть возвращается из СОЧ. Статистика, которую предоставляет Офис генерального прокурора или ГБР, не отвечает с точки зрения количества реальных СОЧшников на сегодняшний день», — пояснил политик.

Как планируют решать проблему

Вениславский заверил, что парламентский комитет ищет законодательные инструменты для исправления ситуации, фокусируясь на системе отпусков и поддержке семей военных, а не только на репрессивных мероприятиях.

«Мы анализировали эти предпосылки и постоянно вносим изменения в законодательство, предусматриваем более длительные периоды для отпусков, увеличиваем основания для их получения. Главное, чтобы неотвратимость наказания была ключевой, а не усиление ответственности, потому что оно и так достаточно строгое. Сейчас готовых рецептов, к сожалению, нет, но мы ожидаем от Генерального штаба предложений, которые мы готовы быстро реализовать», — подытожил Федор Вениславский.

Напомним, ранее Александр Сырский заявлял, что в военной жизни все по-другому, все жестко, поэтому основное внимание должно быть к процессу подготовки — созданию нормальных условий для проживания и проведения занятий.

Ранее в Третьем армейском корпусе назвали чпричину СОЧ, которую часто игнорируют.

Также сообщалось, что в Украине засекретили данные о количестве СОЧ.