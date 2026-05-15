Спецназовцы США завидуют гибкости ВСУ, потому что украинцы сами модифицируют оружие на фронте, а американцам мешает зависимость от контрактов с производителями.

Об этом сообщило издание Defense News , ссылаясь на выступление командующего ССО США генерал-лейтенанта Лоуренса Фергюсона перед Конгрессом.

Суть проблемы: бюрократия против технологий

По словам генерал-лейтенанта Фергюсона, текущая модель взаимодействия с оборонными предприятиями ограничивает возможности американских спецназовцев. Наиболее остро этот вопрос касается беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и беспилотных систем в целом.

Отмечается, что главные проблемы США — это полная зависимость от производителей и их медлительность. Из-за бюрократии крупных компаний техника не успевает за изменениями на фронте. Кроме того, солдатам запрещено самим ремонтировать или улучшать свое мешающее воевать вооружение.

Украинский опыт как аргумент

Сообщается, что силы обороны Украины продемонстрировали принципиально иной подход. Из-за высокой интенсивности боевых действий украинские бойцы «на нуле» самостоятельно корректируют вооружение, внедряют инженерные изменения и создают собственные разработки на базе коммерческих технологий.

В издании отметили, что такая гибкость позволяет ВСУ оперативно реагировать на изменения в радиоэлектронной обстановке и быстро усовершенствовать средства РЭБ и РЭР (радиоэлектронной разведки). В США такой опыт считают «свободой», которой пока не хватает их собственной армии из-за жестких контрактных обязательств.

Риски для спецназовцев

Сообщается, что проблема критическая именно для ССО, поскольку эти подразделения обычно первыми тестируют экспериментальные образцы. В современной войне системы, приобретенные всего несколько месяцев назад, могут стать неактуальными из-за быстрого развития средств противодействия врагу.

По выводам аналитиков, для сохранения эффективности США требуют реализации инициативы по «праву на ремонт» и возможности самостоятельной модернизации средств непосредственно в воинских частях.

Напомним, во время предыдущих массированных атак РФ украинское ПВО выдержало рекордную атаку — россияне выпустили более 1500 ударных дронов в сутки, пытаясь перегрузить систему.

Ранее мы писали, что украинские операторы дронов во время учений НАТО в Швеции фактически разгромили шведские силы. Их опыт войны против РФ стал сигналом тревоги для Североатлантического союза.

Кроме того, во время совместных военно-морских учений у побережья Португалии украинские силы продемонстрировали отличные навыки управления беспилотниками, победив силы НАТО во всех пяти предложенных сценариях.

