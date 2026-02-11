- Дата публикации
Почему военные ТЦК прячут лица: в центре комплектования все объяснили
В Полтавском ТЦК объяснили, почему военнослужащие могут скрывать лицо при исполнении служебных обязанностей.
Сокрытие лица военнослужащими ТЦК не является нарушением, если они имеют документы, однако это может затруднять идентификацию во время расследований.
Об этом заявил представитель Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Роман Истомин в эфире "Радио Свобода«.
«Я считаю, что военнослужащий, он человек и он может иметь желание, чтобы его лицо не показывали в соцсетях. Уполномоченность прав человека говорит о том, что сокрытие лица делает невозможным дальнейшую идентификацию этого человека. Особенно это важно при расследовании, когда надо понять, что же на самом деле произошло, если был конфликт», — отметил Истомин.
Ранее сообщалось, что телефоны у мобилизованных иногда забирают по инициативе районных ТЦК на местах. Причиной называют безопасность: мобилизованные публиковали в соцсетях видео и информацию о местах расположения сборных пунктов и ТЦК, что могло подвергать их ударам, в частности дронами.
Представитель Полтавского областного ТЦК Роман Истомин заявлял, что после таких случаев разрешать пользование телефонами признали опасным. При этом он не объяснил, являются ли такие действия самовольными, и не предложил системного решения, при этом раскритиковал омбудсмена Дмитрия Лубинца за публичную критику этой практики.