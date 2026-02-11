ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
237
Время на прочтение
1 мин

Почему военные ТЦК прячут лица: в центре комплектования все объяснили

В Полтавском ТЦК объяснили, почему военнослужащие могут скрывать лицо при исполнении служебных обязанностей.

Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
ТЦК

ТЦК / © ТСН.ua

Сокрытие лица военнослужащими ТЦК не является нарушением, если они имеют документы, однако это может затруднять идентификацию во время расследований.

Об этом заявил представитель Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Роман Истомин в эфире "Радио Свобода«.

«Я считаю, что военнослужащий, он человек и он может иметь желание, чтобы его лицо не показывали в соцсетях. Уполномоченность прав человека говорит о том, что сокрытие лица делает невозможным дальнейшую идентификацию этого человека. Особенно это важно при расследовании, когда надо понять, что же на самом деле произошло, если был конфликт», — отметил Истомин.

Ранее сообщалось, что телефоны у мобилизованных иногда забирают по инициативе районных ТЦК на местах. Причиной называют безопасность: мобилизованные публиковали в соцсетях видео и информацию о местах расположения сборных пунктов и ТЦК, что могло подвергать их ударам, в частности дронами.

Представитель Полтавского областного ТЦК Роман Истомин заявлял, что после таких случаев разрешать пользование телефонами признали опасным. При этом он не объяснил, являются ли такие действия самовольными, и не предложил системного решения, при этом раскритиковал омбудсмена Дмитрия Лубинца за публичную критику этой практики.

Дата публикации
Количество просмотров
237
