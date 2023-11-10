Почему воздушные тревоги стали более длительными: объяснение Воздушных сил

Если раньше из-за МиГи воздушная тревога звучала 20 минут, то сейчас – от 2 до 3,5 часов.

Продолжительность объявленных воздушных тревог в Украине существенно увеличилась. Это, прежде всего, связано с тем, что российская армия во время тренировочных полетов МиГов начала выполнять другие задачи.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Отметим, что во время взлета вражеских МиГов, являющихся носителями ракет "Кинжал", тревога включается сразу на всей территории Украины. "Кинжалы" чрезвычайно быстры и могут поражать цели на расстоянии до 2 000 километров.

Раньше, когда МиГи взлетали, воздушная тревога звучала где-то 20 минут. По словам Игната, это россияне отрабатывали взлет и посадку, тренировочные полеты.

"Также были 1,5-часовые тревоги — это время, когда МиГ-31 отрабатывает горючее. Летает, пока не потратит все горючее, и возвращается на базу. Таким образом мы с полгода и больше видели тревоги по 1,5 часа. Сейчас враг другие задачи ставит перед собой – это отработка дозаправки в воздухе. Понятно, что время пребывания МиГа растет вдвое. Сейчас протяженность таких тревог – более 2,5 часов", – пояснил представитель Воздушных сил.

Напомним, что сегодня, 10 ноября, воздушная тревога по всей территории Украины звучала около 3,5 часов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Тревога по всей Украине звучала более трех часов! Игнат объяснил причины

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