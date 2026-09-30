Почему вражеские цели сбивают прямо над городами: "Флэш" объяснил заявление Минобороны, разозлившей сеть

Евгений Хмара / © Владимир Зеленский

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Военный специалист в области радиотехнологий и связи и советник президента Сергей «Флеш» Бескрестнов прокомментировал волну критики в сети, возникшую после последних высказываний министра обороны.

Об этом «Флэш» написал в соцсетях.

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По его словам, возмущение общества вызвано недоразумением, ведь речь шла не о стандартных «Шахедах», а о новых вызовах — реактивных БПЛА и дешевых ракетах.

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«Вижу, как эта цитата министра обороны вызвала негативную реакцию у сети. Мол, что вы делали пять лет? Теперь говорите очевидные вещи. Я уверен, что Евгений Хмара имел в виду противодействие реактивным БПЛА и дешевым реактивным ракетам», — объяснил советник президента.

«Флэш» уверяет, что ротидия обычным «Шахедам» и крылатым ракетам нашими ПВО уже выстроена в формате эшелонов вдали от городов.

Эксперт пояснил, что для того чтобы создать аналогичную защиту от реактивных угроз, нужно достаточно реактивных перехватчиков, ракет и других средств. Все сводится к ресурсам. А их не хватает.

«Когда ресурсов мало, все они сосредотачиваются в непосредственной близости от города», — добавил «Флэш».

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Напомним, министр обороны Евгений Хмара на встрече с военными ПВО Киевщины заявил, что нужно уничтожать российские ракеты и дроны до того, как они доберутся до столицы. Это заявление вызвало бурную реакцию Сети.

Пользователи в Сети отмечали, что над этим нужно было работать уже давно. Среди них известный украинский писатель Андрей Кокотюха.

«Читаю в новостях: наши готовятся сбивать дроны и ракеты на подступах к Киеву. Но ведь на подступах к Киеву так же живут люди. То есть ничего нельзя сделать, чтобы сбивать дроны и ракеты на подступах к Харькову, Полтаве, Чернигову, Днепру, Сумам, Херсону, Одессе. Не говорю уже о каждом отдельном городе, местечке, поселке, селе, даже хуторе. Как-то оно не очень выглядит: о Киеве заботиться, о защите других территорий — не очень. Да, война, была, есть, будет, к сожалению. Но неужели это моя больная фантазия — чтобы не долетало вообще никуда, сбивалось и пылало на головы тамошних двуногих», — заметил он.

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