Почему выборы в Украине пока невозможны: эксперт назвала главные причины

Проведение выборов в условиях полномасштабной войны будет лишь имитацией демократического процесса, а не реальным волеизъявлением народа, ведь государство не сможет обеспечить базовую безопасность избирателей, кандидатов и наблюдателей.

Ирина Игнатова
Разговоры о возможных выборах в Украине ведутся постоянно, однако эксперты отмечают: в условиях войны обеспечить честный и прозрачный процесс невозможно.

Об этом рассказала старшая советница Гражданской сети ОПОРА Ольга Коцюруба в интервью LIGA.net.

Конституция и реальность

Эксперт напомнила, что Конституция Украины прямо запрещает проводить голосование во время действия военного положения.

«Ведь украинские выборы должны соответствовать международным стандартам и быть свободными, честными и настоящими», — объяснила она.

Проблема безопасности

Главная преграда — невозможность обеспечить безопасность участников процесса. И речь идет не только о дне голосования.

Безопасные риски угрожают всем этапам:

  • выдвижению кандидатов;

  • проведению агитации и встреч с избирателями;

  • перевозке бюллетеней;

  • работе членов комиссий и наблюдателей.

Демократия под сиренами

Война накладывает ограничения, несовместимые с демократическими процедурами. Комендантский час, постоянные воздушные тревоги и протоколы безопасности делают невозможным свободную агитацию и доступ к участкам.

«Именно агрессия России сделала президентские, парламентские и местные выборы невозможными», — подчеркнула Коцюруба.

Экспертша подытожила: любые попытки провести голосование в таких условиях будут только имитацией, а не настоящими выборами в международном понимании.

Напомним, Зеленский назвал главное условие выборов в Украине. Президент подчеркнул, что для проведения выборов необходимо прекращение огня и соответствующий законопроект.

