Почему выборы в Украине пока невозможны: эксперт назвала главные причины
Проведение выборов в условиях полномасштабной войны будет лишь имитацией демократического процесса, а не реальным волеизъявлением народа, ведь государство не сможет обеспечить базовую безопасность избирателей, кандидатов и наблюдателей.
Разговоры о возможных выборах в Украине ведутся постоянно, однако эксперты отмечают: в условиях войны обеспечить честный и прозрачный процесс невозможно.
Об этом рассказала старшая советница Гражданской сети ОПОРА Ольга Коцюруба в интервью LIGA.net.
Конституция и реальность
Эксперт напомнила, что Конституция Украины прямо запрещает проводить голосование во время действия военного положения.
«Ведь украинские выборы должны соответствовать международным стандартам и быть свободными, честными и настоящими», — объяснила она.
Проблема безопасности
Главная преграда — невозможность обеспечить безопасность участников процесса. И речь идет не только о дне голосования.
Безопасные риски угрожают всем этапам:
выдвижению кандидатов;
проведению агитации и встреч с избирателями;
перевозке бюллетеней;
работе членов комиссий и наблюдателей.
Демократия под сиренами
Война накладывает ограничения, несовместимые с демократическими процедурами. Комендантский час, постоянные воздушные тревоги и протоколы безопасности делают невозможным свободную агитацию и доступ к участкам.
«Именно агрессия России сделала президентские, парламентские и местные выборы невозможными», — подчеркнула Коцюруба.
Экспертша подытожила: любые попытки провести голосование в таких условиях будут только имитацией, а не настоящими выборами в международном понимании.
Напомним, Зеленский назвал главное условие выборов в Украине. Президент подчеркнул, что для проведения выборов необходимо прекращение огня и соответствующий законопроект.