Почему взрываются банки и что делать, чтобы этого не произошло

Наверное, у каждой хозяйки хотя бы раз взрывались банки с консервацией, мутнел рассол. О причинах помутнения содержания консервации и взрыва стеклянной тары и что делать, чтобы этого не было — в материале ТСН.ua

Неправильная предварительная обработка овощей

Перед консервированием овощи или фрукты нужно обязательно тщательно промыть, мытье под проточной водой – важнейшее условие грамотной предварительной обработки овощей. А чтобы овощи со временем не стали слишком мягкими и не превратились из-за смены структуры на питомник для размножения бактерий, за три часа до консервирования их необходимо замочить в обычной воде.

Ни в коем случае не использовать для консервации овощи или фрукты с признаками гниения.

Нарушение рецептуры

Чаще всего причиной взрыва бывает недостаток главного ингредиента консервации – уксуса. Важно добавлять его в банку в самом конце, то есть непосредственно перед консервированием, когда стеклянная тара уже наполнена. Дело в том, что уксус при нагревании улетучивается, и если добавить его и поставить банки стерилизоваться, точно после процедуры внутри банки уксуса уменьшится. То же касается и других компонентов маринада – сахара и соли. Если вы положите этих ингредиентов недостаточно, рассол или маринад станут мутными. Заменить уксус можно и лимонной кислотой. Для получения 9% уксуса столовую ложку лимонной кислоты следует смешать с 14 столовыми ложками воды. А чтобы получить 6%, необходимо сделать то же самое, но в пропорции 1:22.

Причиной взрыва банок с консервацией может быть попадание воздуха

В момент консервирования, когда вы накладываете крышку на банку, в банке может попасть воздух. А там, где есть кислород, условия для развития микроорганизмов.

Чтобы этого не произошло:

Нужно наполнять тару рассолом или маринадом до краев, то есть до самого верха. Иначе у банка останется так называемая воздушная подушка.

Если вы стерилизовали полные банки вместе с крышками, вынув наполненную овощами или фруктами тару из стерилизатора, крышку снимать уже нельзя. Нужно только "закатать" банку ключом. Менять простерилизованную крышку на другую тоже нельзя.

Если произошло так, что крышку все-таки необходимо заменить другой, нужно действовать следующим образом:

Бросьте новую крышку в кипящую воду буквально на пару минут.

Не вынимайте банку из стерилизатора.

Снимите старую крышку и наденьте новую так, чтобы воздух не успел накопиться в образовавшемся пространстве между маринадом и крышкой.

Неправильная стерилизация тары является самой частой причиной взрыва банок

Прежде всего, нужно соблюдать все правила стерилизации. Кто-то стерилизует банки по старинке, устанавливая каждую емкость на кастрюлю с кипящей водой на специальную крышку с отверстием посередине, кто-то использует для стерилизации посудомоечную машину.

Стерилизация в духовке. Банки промываем моющим средством и ставим на полотенце, чтобы вся лишняя влажная стекла. В разогретую духовку, если тара не успела полностью высохнуть, ставим ее вверх горлом, а если полностью просохла – вниз горлом. Если банок немного, оставьте их в духовке непосредственно до использования. Если еще есть вторая партия банок для стерилизации, первую партию достаньте, установите на чистое полотенце, а вторую партию обработайте горячим воздухом и оставьте в духовке.

Стерилизация на пару. Это может быть стерилизация с помощью пароварки, обычного чайника, кастрюли со специальной крышкой. Крайне важно, чтобы банку не просто хорошо пропарилась, но и полностью прошла предназначенную ей обработку. Для поллитровой баночки достаточно будет 10 минут стерилизации, тогда как трехлитровую тару нужно обрабатывать не менее получаса.

Стерилизация в кипятке. Некоторые хозяйки еще кладут банки в большой таз с водой и доводят жидкость до кипения на плите. К сожалению, этот способ среди всех описанных самый малоэффективный. Достичь температуры выше 100 градусов при таком способе невозможно, и это большой минус.

Банки, которые были простерилизованы, но после процедуры не были использованы в течение получаса, необходимо подвергнуть повторной обработке.

Неправильная, слишком кратковременная стерилизация полных банок

Правила стерилизации полных банок такие же, как и правила стерилизации пустой тары. Чем меньше емкость, тем меньше времени требуется для ее стерилизации и наоборот. Первые пять минут важно поддерживать небольшой огонь на плите, чтобы емкость, наполненная огурцами или другим содержимым, успела полностью прогреться. Индикатором того, что стерилизация завершилась успешно, станет изменение цвета содержимого банки.

После стерилизации банки следует переворачивать и укутывать. В тёплых банках процесс стерилизации продолжается. И чем дольше банки будут остывать, тем продолжительнее будет этот процесс.

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