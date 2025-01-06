"Почему я должен терпеть такое обращение": журналист Евгений Шибалов объяснил увольнение из Минветеранов

Журналист рассказал о унижениях, оскорбительных словах и нарушениях субординации во время работы в Минветеранов.

Бывший сотрудник Министерства по делам ветеранов, журналист Евгений Шибалов, рассказал о причинах своего увольнения с государственной службы. По его словам, основной причиной стало несоблюдение его права на уважение достоинства, закрепленного в Законе Украины "О государственной службе".

Об этом Шибалов написал на своей странице в соцсетях.

Шибалов заявил, что за время работы в Министерстве столкнулся с постоянными оскорблениями и унижениями со стороны руководства. Он напомнил, что п. 1 ч. 1 ст. 7 упомянутого закона гарантирует государственным служащим право уважения их достоинства. Однако, по его словам, эта норма оказалась лишь теоретической.

“За неполные полгода я узнал много интересного. В частности, что я "ничего не делаю", "занимаюсь х**тою", а еще - что я "до***йоб", - написал журналист.

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Кроме этого, Евгений Шибалов отметил, что слышал обсуждение своих физиологических особенностей, которые не имели никакого отношения к работе. Он отметил, что сначала пытался игнорировать подобное отношение, однако в конце концов понял, что не намерен терпеть унижения.

“Идя на госслужбу, я считал, что оплаченное налогоплательщиками рабочее время должностных лиц должно тратиться на что-то другое, чем обсуждение моего... (достоинства – ред.)", – говорит Шибалов.

После очередного "обсуждения" он решил написал заявление на увольнение. Журналист подытожил, что его история, на самом деле, очень банальна.

Напомним, что ранее работники ДБР сообщили о подозрении командиру одного из взводов понтонно-мостового батальона 211-й понтонно-мостовой бригады, издевавшегося над солдатами.