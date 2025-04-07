Почему захваченная ЗАЭС может осложнить переговоры — в WP объяснили

Запорожская АЭС / © Associated Press

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Запорожская АЭС, до начала полномасштабного вторжения России, обеспечивала около 20% всей электроэнергии Украины, а также позволяла экспортировать энергию в Европу, сейчас оккупирована РФ и, по словам представителей украинской власти, используется как военная база.

Об этом говорится в материале The Washington Post.

С территории ЗАЭС россияне наносят удары по Никополю на другом берегу Днепра.

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Со ссылкой на слова главы Никопольской военной администрации Юрия Бахно, россияне используют станцию для учений по артиллерии и БпЛА, в результате чего пострадали тысячи жителей: 79 погибших, более 400 раненых и около 7 тыс. разрушенных построек.

«Этот контроль над АЭС несет угрозу не только энергетической стабильности, но и безопасности жителей близлежащих городов, особенно Энергодара и Никополя», — говорится в материале.

Что предлагают США

В Вашингтоне высказались за установление международного контроля над станцией, в том числе американского. Пресссекретарь Кэролайн Ливитт подчеркнула, что это могло бы гарантировать сохранение критической инфраструктуры.

Однако официальный Киев отверг подобную инициативу, напомнив, что ЗАЭС является исключительной собственностью Украины. Со своей стороны, Россия также не планирует уступать контроль — 25 марта МИД РФ заявил, что станция уже интегрирована в российскую атомную отрасль, и вопрос ее возвращения не стоит.

Ранее в Москве отвергли предложения американского президента Дональда Трампа об использовании ЗАЭС совместно с США.

МИД России сделал циничное заявление относительно Запорожской АЭС. Там подчеркнули, что «совместная эксплуатация станции с каким-либо государством недопустима».

«Возврат станции в российскую атомную отрасль является давно установленным фактом, который международному сообществу нужно только признать. Передача самой ЗАЭС или контроля над ней Украине или любой другой стране невозможна», — заявил МИД РФ.

Напомним, эксперты считают, что повреждение резервуара на ЗАЭС может быть подготовкой для перевода станции на российскую энергосистему.

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