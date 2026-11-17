Как живет самая большая ромская община Украины

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В Мукачево находится одно из самых масштабных ромских поселений в Украине, объединяющее ориентировочно 1100 домохозяйств и более 15 тысяч жителей. Несмотря на то, что жители являются этническими ромами, в повседневном общении они используют преимущественно венгерский язык, а также владеют украинским.

Об этом пишет «Суспільне Ужгород».

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Языковой парадокс в Мукачево: почему в самом большом ромском поселении страны царит венгерский язык

Местный активист Гашпар Горват констатирует, что сегодня ромским языком в поселении владеют максимум 3–5% общины.

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«Раньше это была венгерская территория. Очень многие семьи, как и наша, разделились: половина приехала сюда, на Закарпатье, а остальные остались в Венгрии. Поэтому ромский язык у нас не так развивался. Раньше многие говорили на ромском, а теперь, можно сказать, на нем разговаривают максимум три-пять процентов», — говорит мужчина.

Сам Гашпар самостоятельно пытается учить язык, хотя и изучает не местный закарпатский диалект, а восточный — донецкий, потому что тот кажется ему более близким и милозвучным. Знает основные фразы.

По наблюдениям Гашпара, люди в большинстве своем улавливают смысл отдельных фраз или вспоминают язык с детских лет, но в быту им не пользуются. Языковые навыки стали постепенно терять даже представители старшего поколения.

«Не с кем мне говорить по-цыгански… Конечно, жалко. Не с кем говорить. Здесь, в Мукачево, уже нет ромского языка. Оно все вымерло», — говорит местная жительница Агнета.

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Хотя на территории Украины бытует более 15 ромских диалектов, а во всем мире их насчитывается более 60, ромский язык имеет официальный статус находящегося под угрозой вымирания.

Житель поселения Александр, чья мать происходила из ужгородских ромов, жалуется на нехватку языковой среды — ему просто не с кем практиковаться. Выход мужчина видит в открытии специализированной ромской школы, где дети и взрослые могли бы учить родной язык.

Аналогичную инициативу уже начал реализовывать Гашпар Горват. Он объясняет, что в общине идет поиск педагогов для запуска тематических языковых факультативов. Активист уже заручился поддержкой меценатов, готовых взять на себя финансовые расходы по проекту, и не сомневается, что класс быстро наполнится желающими учиться.

«Я бы не хотел, чтобы язык забыли. Я горжусь тем, что я ром, и рад этому. Хотел бы разговаривать на ромском языке», — сказал Гашпар.

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Сам он уже активно овладевает языком предков под руководством Рады Каландии — переселенки, выехавшей из Угледара Донецкой области. Когда женщина поселилась в Мукачево и ближе узнала местную общину, отсутствие ромского языка в быту изрядно ее удивило.

В первые дни женщина даже усомнилась в том, действительно ли это ромы.

Мукачево: последние новости

Напомним, утром 17 ноября россияне атаковали западные регионы Украины, в частности, под ударом оказалось Закарпатье. В Мукачево зафиксировали три беспилотника типа Shahed: один из них попал на территории громады, а еще два удалось подавить средствами РЭБ.

На обстрел отреагировало руководство соседней Венгрии. Премьер-министр страны Петер Мадьяр сообщил, что из-за российской атаки Будапешт временно, на 17–18 ноября, приостанавливает железнодорожное сообщение с Украиной. По его словам, беспилотник якобы упал в 300 метрах от Мукачевского вокзала, из-за чего пришлось эвакуировать экипаж венгерского поезда, хотя украинские власти официально об этом инциденте не сообщали.

В свою очередь глава МИД Венгрии Анита Орбан выразила солидарность с венгерской общиной и украинским народом. Она отметила, что в результате трех волн атак в районах вокруг Мукачево и Ужгорода есть поражение дронами, и предостерегла, что на фоне усиления российских ударов по гражданским подобные нападения на Закарпатье могут повториться.

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