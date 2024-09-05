Валерий Залужный в должности главнокомандующего ВСУ почти не давал интервью и прессконференций, потому что не имел для этого времени, из-за государственной тайны и "ревности" со стороны Офиса президента.

Об этом заявила экс-советница главкома Залужного по стратегическим коммуникациям Людмила Долгоновская в интервью "Украинской правде"

По ее словам, была определенная ревность, замер рейтингов, популярности. И это действительно было фактором, почему Валерий Федорович лишний раз не желал медийного внимания.

"Он достаточно безразлично к этому относился. Когда я в начале (сотрудничестве с Залужным – ред.) приносила ему медиамониторинги, цитирование, он даже не просматривал их. Никогда не спрашивал, какой его пост или какие его комментарии расходятся", - говорится в сообщении. .

Еще один фактор – Залужный на большую часть вопросов журналистов он не смог бы публично ответить из-за ограничений, обусловленных государственной тайной.

В то же время, Залужный постоянно общался с журналистами в формате оф-зе-рек, во время которого "очень четко и открыто отвечал на вопросы".

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский, по всей видимости, устно одобрил план подрыва Северных потоков 2022 года и поручил реализовать его тогдашнему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

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