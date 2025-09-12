Почему Запад боится Путина: Портников объяснил главный козырь Кремля

Виталий Портников

Страх перед Россией в странах НАТО намного сильнее здравого смысла и инстинкта самосохранения.

Такое мнение высказал украинский журналист Виталий Портников в эфире «Эспрессо».

По его словам, этот страх, активно использующий Владимир Путин, стал главным козырем российского президента, поскольку он доминирует над инстинктом самосохранения большинства европейцев.

По мнению Портникова, военная помощь Украине будет расти, но только в сегментах, которые не затрагивают непосредственные интересы стран-членов НАТО. Он считает, что атака на Польшу, безусловно, будет способствовать готовности европейцев оказывать Украине больше помощи. Однако когда речь идет о системах ПВО, «своя рубашка ближе к телу». В этом случае европейские страны будут стремиться усилить собственную противовоздушную оборону, несмотря на нужды Украины.

«Единственное, с точки зрения здравого смысла, если действительно будет создан общий щит противовоздушной обороны. Но еще раз повторяю, это логика здравого смысла. Она в этой войне очень часто не работает. Потому что против логики здравого смысла выступает страх перед Россией. Страх перед Россией в НАТО и отдельных стран НАТО гораздо серьезнее, чем здравый смысл и даже инстинкт самосохранения. Я бы сказал, что страх перед Россией, активно эксплуатируемый Путиным, сильнее, чем сам инстинкт самосохранения для большинства европейцев. И это самый большой козырь российского президента», — сказал Портников.

