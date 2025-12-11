Почему западные партнеры видят войну глазами Кремля — Зеленский объяснил

Владимир Зеленский / © Associated Press

Российские вбросы уродуют видение западных партнеров о ситуации на поле боя.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с представителями СМИ в четверг, 11 декабря.

«Я иногда удивляюсь, как может быть разное видение происходящего на поле боя. Например, когда наши военные брифингуют европейцев, американцев и когда американцев брифингуют российские военные. Честно говоря, не понимаю, как это может быть, когда доступ к спутникам есть у всех этих сторон, и мы получаем информацию от спутников партнеров, а не наоборот. И тем не менее нам нужно брифинговать, нам надо опровергать иногда большую чепуху, потому что совершенно разное понимание, что на поле боя происходит», — удивляется глава государства.

По его словам, россияне работают информационно сильнее любых партнеров, распространяют информацию, не соответствующую действительности, и выдают желаемое за реальность.

«Я считаю, что самое главное — больше работать военным на своем уровне друг с другом. Я постоянно подчеркиваю это нашим военным — они должны ежедневно работать с американцами. Каждый день разговаривать, каждый день говорить, каждый день брифинговать, каждый день давать реальную информацию. Это большая сложная работа. Но когда мы показываем одну и ту же карту, и нам говорят, что мы в окружении, а мы говорим, что они в окружении, — я удивляюсь. Я не знаю, как военные общаются между собой. Я просто не понимаю, как это может быть. Одно и то же село, и так по-разному мы на это смотрим. Единственный плюс — мы слышим друг друга, и время отвечает на эти вопросы», — сказал Зеленский.

Он добавил, что время снова дает подтверждение Америке и другим партнерам, что российские заявления не соответствуют действительности, а Украина может значительно больше, чем кто-либо рассчитывал.

«Это как с Покровском, который якобы еще летом „должен быть“ захвачен россиянами, или то, что сказал Путин недавно, будто они „окружили Купянск“. Просто они „окружили Купянск“ — и мы получаем от партнеров сигнал подтвердить это. Я, честно, удивлен такими вопросами. У всех, на самом деле, должна быть реальная информация и особенно у тех, кто имеет сильные спутники, сильную разведку, сильные медиа, а не просто ориентируется на то, что кто-то где-то сказал, кто кому-то передал и так далее», — подытожил Владимир Зеленский.

