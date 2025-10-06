Почему "защитный купол" Patriot над Украиной - только миф: эксперт объяснил

Patriot / © Getty Images

Американские зенитные ракетные комплексы Patriot не могут полностью закрыть небо над Украиной.

Об этом заявил обозреватель издания «Милитарный» Вадим Кушников, передает«Киев 24».

«Одними только системами „Петриот“ мы не решим вопрос, поскольку по состоянию на сегодняшний день нужно разделять цели по приоритетам и сложности. То есть мы видим, что комплексы „Петриот“ используются в качестве основы противоракетной обороны», — пояснил он.

В то же время эксперт отметил, что кроме ракет и другой большой спектр воздушных угроз, которые враг использует на ежедневной основе. В частности, ударные дроны большой дальности типа «Шахед».

«То есть, в целом, „Петриот“ может быть верхней точкой в эшелонированной системе противоракетной и противовоздушной обороны. Но выполнять на всем спектре это очень экономически сложно, поскольку действительно эти комплексы очень дорогостоящие, и ракеты-перехватчики имеют тоже достаточно высокую цену», — пояснил он.

Кроме цены, Patriot еще и имеют ограничения по количеству производства в год.

«Если посмотреть по состоянию на сегодняшний день, то компания RTX, которая выпускает ракеты-перехватчики к этому комплексу, планирует увеличить до 750 ракет в год выпуск этих ракет перехватчиков. На данный момент эта цифра составляет 650. И соответственно это не все ракеты, которые предназначены для Украины. Есть еще и другие обязательства по другим контрактам, которые компания тоже должна закрывать», — подытожил эксперт.

