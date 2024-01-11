Почему затопили знаменитый фрегат "Гетман Сагайдачный" и был ли шанс его спасти: ответ командующего ВМС

Чтобы корабль не достался россиянам, его решили затопить.

На начало полномасштабного вторжения на фрегате "Гетман Сагайдачный" продолжались ремонтно-модернизационные работы. Судно не могло участвовать в отражении агрессии РФ и именно поэтому его решили затопить, ведь в противном случае фрегат могли бы захватить россияне.

Об этом рассказал командующий Военно-морскими силами вице-адмирал Алексей Неижпапа в интервью "УП".

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"На нем не было вообще энергетики, все дизельгенераторы подлежали полной замене, шел ремонт турбин, все вооружение так же было не в ладу", – говорит Неижпапа.

Он пояснил, что "Гетман Сагайдачный" на тот момент не мог бы участвовать в отражении агрессии РФ. Чтобы корабль не достался россиянам, его решили затопить.

"Поэтому командиром корабля было принято разумное решение, на мой взгляд. Это прописано в положении "О корабельной службе": корабль не должен достаться врагу. А на тот момент враг очень быстро продвигался через Херсонскую область, уже обошел Херсон, был на подступах к Николаеву", – отметил командующий ВМС.

В то же время, он заверил, что в первые дни великой войны ни один военный корабль ВСУ не пострадал после массированных ударов противника, ведь все они были рассредоточены.

"Морская авиация также была поднята с аэродромов. У нас нет существенных повреждений морской авиации до начала полномасштабной агрессии", — подытожил Алексей Неижпапа.

Напомним, что во время российского вторжения, 3 марта 2022 года, фрегат "Гетман Сагайдачный" был частично затоплен во избежание захвата.

Ранее командующий ВМС Алексей Неижпапа объяснил стратегическое значение Севастополя для оккупантов. Также Неижпапа рассказал, почему остров Змеиный был важен для России.

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