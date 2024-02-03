Почему Зеленский медлит с увольнением Залужного — The Washington Post

По информации издания The Washington Post, в Украине до сих пор продолжается поиск достойной замены главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

Через четыре дня после того, как президент Украины Владимир Зеленский якобы сообщил своему Главнокомандующему Залужному, что его вскоре уволят, замена ему до сих пор не выбрана.

Это утверждает издание The Washington Post.

"Задержка свидетельствует о нерешительности президента, руководителя Офиса президента Андрея Ермака и министра обороны Рустема Умерова или даже о раздоре, поскольку потенциальные кандидаты, возможно, не желают браться за эту работу, учитывая слабые перспективы улучшения ситуации на поле боя в Украине в ближайшее время", — говорят авторы статьи.

Один из собеседников издания заявил, что преемником Залужного мог бы быть кто-то из молодых офицеров, доказавших свою эффективность на поле боя, которых в Украине достаточно. Однако есть ли у таких людей достаточно опыта, чтобы управлять таким большим механизмом?

Чиновник добавил, что выбор опытного военачальника рискует принести на должность менталитет "старой школы". Считается, что главными кандидатами в настоящее время является глава военной разведки Украины 38-летний глава разведки Минобороны Кирилл Буданов и командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский.

Также WP со ссылкой на одного из собеседников пишет, что "Зеленский хочет дать Залужному новую должность, возможно, в надежде смягчить общественное неодобрение". Главкому предлагали должность посла в Британии, но это гражданская должность, а Залужный не может уволиться из рядов ВСУ, пока в Украине действует военное положение.

Что известно о вероятной отставке Залужного

Ранее по Сети распространялась информация о том, что Валерия Залужного якобы уволили с должности главнокомандующего ВСУ. Впрочем, впоследствии эту информацию опровергли в Офисе президента.