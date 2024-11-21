Почему Зеленский видит в Трампе шанс на завершение войны: The Telegraph узнал детали

Президент Украины Владимир Зеленский делает ставку на избранного президента США Дональда Трампа, видя в нем шанс на скорейшее завершение войны, которую начала Россия.

Об этом пишет The Telegraph.

Издание предполагает, что причиной такого подхода может быть разочарование в действиях нынешней администрации президента США Джо Байдена, которая, по словам аналитиков, демонстрирует недостаточную решительность в поддержке Украины.

"Почти каждое объявление о военной помощи США, от танков до истребителей и ракет большой дальности, следовало за длительными периодами колебаний Вашингтона", – говорится в статье.

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В частности, The Telegraph отмечает, что последние уступки Байдена, например разрешение на использование Украиной ракет ATACMS и передача противопехотных мин, считаются многими экспертами "слишком незначительными и слишком запоздалыми".

"Хотя это оружие считается украинцами невероятно полезным, есть ощущение, что все это немного поздно. Россия уже несколько месяцев продвигается по восточной Украине. Владимир Путин также накопил силы, включая северокорейские войска, которые, как он надеется, смогут вернуть земли, захваченные Украиной в Курской области РФ... Ситуация для украинцев неидеальна. Это объясняет скрытое разочарование Киева его самым значительным военным покровителем, угрожающим выплеснуться наружу", – пишет The Telegraph.

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В то же время в издании напоминают, что Дональд Трамп неоднократно заявлял о готовности завершить войну еще до вступления в должность, однако его слова не сопровождались конкретными предложениями или планом действий, которые демонстрировали бы, как именно он собирается достичь этой цели.

"Зеленский принял эту риторику, возможно, в отчаянии, несмотря на предположение Трампа о том, что он может сократить помощь США Украине после своей инаугурации или, что еще хуже, навязать Киеву мирное соглашение, которое заставит его уступить Россию участкам земли и отказаться от своих мечтаний о членстве в НАТО", – добавили в издании.

Напомним, что Соединенные Штаты выделили новый пакет военной помощи Украине на сумму 275 миллионов долларов.