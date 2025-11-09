ТСН в социальных сетях

Почему Зеленскому отказали закрыть небо над Украиной в 2022 году — ответ экс-генсека НАТО

В НАТО объяснили решение об отказе закрыть небо над Украиной страхом эскалации.

Катерина Сердюк
Столтенберг и Зеленский

Столтенберг и Зеленский / © Associated Press

Бывший генеральный секретарь АТО описал «болезненный момент» в феврале 2022 года, связанный с разговором с Владимиром Зеленским. Тогда генсек Альянса отказал украинскому лидеру закрыть небо над Украиной.

Об этом сообщает The Sunday Times.

Чиновник объяснил это опасениями относительно потенциальной войны с РФ.

"Если НАТО собирается закрыть воздушное пространство Украины, первое, что мы должны сделать, это вывести российские системы ПВО в Беларуси и России, поскольку мы не можем летать над украинским воздушным пространством, когда российские ракеты ПВО целят самолеты НАТО", - отметил он.

Так, если в воздухе российский самолет или вертолет, Альянс должен его сбить.

«И тогда мы окажемся в реальном состоянии войны между НАТО и Россией. А мы не готовы это делать. Как сказал Байден, который в то время был президентом США, мы не рискуем третьей мировой войной ради Украины», — завершил Столтенберг.

Ранее Столтенберг признал, что НАТО действительно могло предотвратить войну в Украине. Однако были обнаружены нерешительность и промедление.

По его мнению, именно затягивание с принятием решительных шагов и колебания стали роковой ошибкой, повлекшей полномасштабную агрессию.

