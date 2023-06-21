Почему желтеют листья помидоров и что нужно делать

Все без исключения огородники сталкиваются с проблемой, когда желтеют листья помидоров. Такое случается по целому ряду причин. Почему и что делать – рассказывает ТСН.ua.

Природные причины

Желтеют листья помидоров часто по естественным причинам. К примеру, после того, как рассаду пересадили из отдельных горшков в грунт. В этом случае желтый цвет возникает только в нижней части растения. Такое явление считается вполне естественным, ведь пересадка – стресс для томатов. Этот сбой временный. Поэтому не стоит паниковать. Лучше переждите несколько дней. Если за это время пожелтевшие листья не опадут, придется удалить его вручную.

Пожелтение из-за болезней и вредителей

Некоторые заболевания могут вызвать пожелтение листьев томатов. К примеру, к ним относят мозаику, фитофтороз, фузариоз и т.д. Обычно желтые листья являются первым симптомом, поэтому следует как можно быстрее применить фунгициды.

Также желтеет листья помидоров из-за вредителей, в частности, тли, белокрылки, колорадского жука, табачного трипса. Против них действенны инсектициды.

Дефицит или избыток влаги в почве

Когда томаты сталкиваются с дефицитом воды, они начинают экономить ее, пытаются во что бы то ни стало снизить испарение влаги, а потому начинают избавляться от листьев, которые сначала желтеют, а потом отпадают. Если в почве мало воды, листья будут скручиваться.

Если же влаги слишком много, это также негативно влияет на состояние томатов. В этом случае растение начинает формировать слишком большую вегетативную массу, образуются новые листочки, поглощающие питательные вещества. Поэтому в верхнем слое почвы возникает дефицит минералов, особенно азота. Со временем желтеют листья помидоров. Если так произошло, что вы перелили свои томаты, необходимо прекратить полив и внести в землю азот.

Избыток или дефицит солнечных лучей

Когда растение высаживается на открытое место по разреженной схеме высадки, оно может страдать от ярких лучей солнца в тот период, когда рассада еще не полностью окрепла. Поэтому, в случае сильной жары, обязательно притеняйте томаты в течение первых недель.

А вот если схема высадки загущена, желтеют листья помидоров обычно внизу или внутри куста. Такие растения опасно пересаживать, лучше просто проредить листья, удаляющие тени, которые затеняют другие.

Проблемы с корневой системой

Довольно частая проблема с томатами. Ведь желтеют листья помидоров на тех кустах, которые имеют слабо развитую корневую систему. Она не может обеспечить наземной массе достаточное питание и возникает голодание. В этом случае помочь растению можно с помощью использования стимуляторов ростовой активности. Также восстановить баланс помогает внекорневая подкормка.

Дефицит или избыток элементов питания

Это самая главная причина, почему желтеют листья помидоров. Но перед тем как действовать, необходимо понять, какого именно элемента питания слишком много или недостаточно.

Избыток или дефицит азота

Растение выглядит ослабленным, молодые листья мелкие, а старые побеги обесцвечиваются и желтеют? Это дефицит азота. Если вы заметили такие проблемы, необходимо внести мочевину или коровяк. Эффективно действует птичий помет в сочетании с золой.

Однако не стоит превышать количество удобрений, ведь избыток азота приводит к накоплению большого количества вегетативной массы, что также может стать причиной пожелтевших листьев.

Фосфор

Еще один важный для томатов элемент питания. При его дефиците скручиваются и уменьшаются листики, впоследствии они желтеют. Нередко стебли становятся фиолетовыми или темно-зелеными. Если вы заметили такую проблему, необходимо подкормить растение суперфосфатом. Иногда огородники также закапывают рядом с грядками рыбьи головы. Однако очень важно не перенасытить томаты фосфором.

Калий

При дефиците калия у растения сначала желтеют, а затем высыхают листья, которые располагаются внизу стебля. Сначала растение рекомендовано обработать калием, растворяемым в воде. А после 2-3 обработок внести сульфат калия в почву.

Магний

Если желтеют листья помидоров, возможно, это дефицит магния. В этом случае цвет меняется в местах между жилками. Также листочки часто скручиваются к середине, а старые могут укрываться серо-коричневыми пятнами. Чтобы избавиться от проблемы, используют внекорневую подкормку магнием нитратом.

Дефицит цинка и кальция

В случае дефицита цинка также желтеют листья помидоров, но также на нем появляются бурые или серые вкрапления. Позже такие листья отмирают. А вот при малом количестве кальция листья могут стать неестественно зелеными внизу и желтыми сверху.

Дефицит бора

Чаще изменение цвета касается только верхних листочков, а само растение может сбрасывать цветы и неестественно куститься. В этом случае обязательно нужно опрыскивать кустики 1%-ным раствором борной кислоты. Делать это следует вечером.

Сера

При недостатке серы наблюдается сначала желтение верхних, а затем нижних листьев. Также растение формирует тонкие и ломкие новые листочки. Нужно вносить соответствующие удобрения в концентрациях, которые указаны в инструкции.