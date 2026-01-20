Почему зимой воздух в городах Украины становится опасным: пояснение Укргидрометцентра

Туман / © iStock

Украинский гидрометеорологический центр предупредил жителей крупных городов о возможном резком ухудшении качества воздуха во время морозов. Специалисты отмечают, что даже при отсутствии тумана, облачности или видимого смога воздух может содержать опасные для здоровья примеси, невидимые глазу.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре в Facebook.

Главным показателем зимнего загрязнения является концентрация мелкодисперсных частиц PM2.5 — твердых и жидких микрочастиц размером до 2,5 микрометра. В холодное время года их количество в приземном слое атмосферы значительно возрастает. Из-за микроскопического размера эти частицы легко попадают в дыхательные пути и сердечно-сосудистую систему, создавая дополнительную нагрузку на организм человека.

Основные источники загрязнения

Наибольшую долю вредных веществ производят автомобили, особенно те, которые работают на дизельном топливе.

Сжигание газа, угля, дров и пеллет в частных домах и на промышленных объектах существенно увеличивает количество продуктов горения в атмосфере.

Специалисты объясняют, что сами метеоусловия не продуцируют токсины, но определяют, будут ли рассеиваться вредные примеси или накапливаться у поверхности. Особенно опасна антициклональная погода, для которой характерны:

Температурная инверсия — холодный воздух задерживается вблизи земли, образуя «купол», блокирующий вертикальное перемешивание газов и препятствующий их поднятию в верхние слои атмосферы.

Штиль или слабые воздушные потоки. Из-за отсутствия ветра вредные вещества остаются в местах выброса, не рассеиваясь в пространстве.

Стабильная сухая погода. Даже при ясном небе и отсутствии осадков концентрация загрязнителей может достигать критических значений.

Синоптики подчеркивают, что сочетание интенсивного движения транспорта, работы систем отопления и специфических зимних метеоусловий создает ситуацию, когда качество воздуха в городах ухудшается незаметно для человеческого глаза, а риски для здоровья остаются высокими.

