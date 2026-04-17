Почему звонят по телефону и молчат в трубку: раскрыта опасная схема мошенничества в Украине

Мошенники / © www.freepik.com/free-photo

Практически каждый украинец сталкивался с раздражительной ситуацией: на экране смартфона высвечивается незнакомый номер, вы нажимаете кнопку ответа, но в ответ слышите только тишину или короткие гудки. На первый взгляд такие вызовы кажутся бессмысленными, ведь злоумышленники ничего не требуют. Однако специалисты предостерегают: это начало опасной схемы.

Об этом пишет ZDNET.

Как объясняют эксперты, такие молчаливые вызовы чаще всего являются автоматизированной разведкой. Аферисты действуют в промышленных масштабах, атакуя тысячи номеров одновременно. Главная цель на этом этапе — не украсть ваши деньги мгновенно, а проверить, есть ли номер живым.

«Звонок, во время которого незнакомцы звонят и молчат или сбрасывают — это чаще всего не случайность. Это проверка того, что номер активен, и им пользуется реальный человек. Если на вызов ответили, злоумышленники понимают, что на другом конце трубки действительно кто-то есть», — отмечают аналитики.

Как только вы отвечаете на такой «пустой» звонок, ваш номер обозначается как активный в базе данных. В дальнейшем его передают мошенникам высшего звена для рассылки вирусов, фишинговых звонков или попыток сломать банковский счет и доступ к сим-карте.

Иногда тишина в трубке длится несколько секунд, после чего вы все же слышите голос оператора. Это признак работы так называемых предиктивных систем набора номера. Боты одновременно звонят десяткам абонентов, и как только кто поднимает трубку, система перенаправляет звонок свободному оператору. Если свободных работников в эту секунду нет, вы слышите тишину, пока система не разорвет соединение.

Есть распространенная версия, что во время таких звонков нельзя говорить слово «да», ведь мошенники якобы запишут голос для оформления кредитов. Специалисты успокаивают: короткого приветствия обычно недостаточно для подделки биометрических данных. Однако давать лишний шанс злоумышленникам не стоит. Запись голоса может стать финальным штрихом в схеме, если часть ваших данных уже была сломана раньше.

Золотые правила безопасности

Специалисты дали четкий алгоритм действий, который поможет минимизировать интерес злоумышленников к вашей персоне:

Вариант первый: немедленное прекращение вызова. Если вы сняли трубку и не услышали приветствие в течение первой секунды, сразу кладите ее. При отсутствии реакции с вашей стороны номер могут обозначить как неактивный, так и аферисты потеряют к нему интерес.

Вариант второй: ответная тишина. Если вы все же решили прислушаться, ничего не говорите первыми. Вы можете остаться на линии, выключив микрофон. Если на другом конце продолжается тишина — это стопроцентная работа роботов.

Вариант третий: технологическая защита. Эксперты рекомендуют использовать специальные мобильные приложения для фильтрации спама, такие как Truecaller, Hiya или RoboKiller. Они автоматически блокируют вызовы из номеров, уже попавших в черные списки других пользователей.

Напомним, одной из последних схем мошенников стала рассылка якобы от имени «Новой почты». В сообщениях людям предлагают по дешевке приобрести потерянные посылки. Наиболее активно такие сообщения распространяются в социальных сетях и мессенджерах.

Пользователям предлагают покупать так называемые «сюрприз-боксы». Суть аферы состоит в том, что люди получают ненужные дешевые товары.

Также стало известно, что появилась и новая схема обворовывания людей у банкоматов. Мошенники блокируют карту тонкой нитью и подсматривают за PIN-кодом жертвы. В работу банкомата вмешиваются еще до появления клиентов.