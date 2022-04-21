"Почерк настоящих профессионалов": тиктокеры Кадырова записали видео боя и снова стали посмешищем в Сети (видео)

Тикток-войска дона Кадырова снова записали эпическое видео, и снова их высмеяли в Сети.

Кадыровские тиктокеры в очередной раз опозорились записью видео для тиктока. На этот раз они устроили стрельбу из окопа в одном из населенных пунктов Украины.

Видео выложил в Сети боец батальона "Азов" Максим Жорин.

На кадрах видно, как несколько "кадыровцев" залезли в окоп и друг перед другом стреляют из автоматов в невидимого противника. Их "бой" вызвал смех у украинских военных.

"Кадыровские интернет-воины не перестают удивлять "достойным контентом". Самое смешное в этом видео – это люди, которые пытаются стрелять по-сомалийски, не смотря даже в сторону боя. Почерк настоящих профессионалов. Стрелять очередями с глушителем – тоже выглядит здорово. Ну и, судя по отсутствию звуков прилетов ни пуль, ни снарядов в сторону этих "воинов" – бой был очень тяжелым, просто в этот момент им повезло", – прокомментировал ролик "кадыровцев" Жорин.

Напомним, что кадыровские тиктокеры успели записать несколько секундный ролик настоящего боя и разлететься вдребезги. Бой длился 19 секунд.

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