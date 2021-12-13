Почетный консул Ивица Пирич: "Максим Тимченко – великий друг народа и руководства Хорватии"

Господин Пирич, ведущий советник премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича по Украине, и официальный представитель Торгово-промышленной палаты рассказал о сотрудничества между дружественными государствами и роли в этом процессе Максима Тимченко, генерального директора компании ДТЭК.

Максим Тимченко – большой друг хорватского народа и руководства страны. Огромное ему спасибо за помощь хорватскому бизнесу по выходу на рынок Украины. Это касается не только его компании, но и других фирм, которым он оказывает максимальное содействие. Деловые круги Хорватии очень ценят его усилия и благодарны ему за это.

ДТЭК и хорватская компания Koncar подписали Меморандум о сотрудничестве в области «зеленой» энергетики (ранее была оформлена договоренность с компанией HEP, на фото). Весомые инвестиции в этот сектор очень приветствуют и ценят в Хорватиии.

Это соглашение стало одним из ключевых на украинско-хорватском бизнес форуме на высшем уровне, прошедшего на прошлой неделе с участием премьер-министров двух стран Дениса Шмыгаля и Андрея Пленковича.

Форум привлек 160 украинских и 59 хорватских компаний, работающих в таких отраслях, как энергетика, IT-технологии, металлургия, фармацевтика, судостроение, продукты питания, электротехника, деревообработка, текстильная промышленность, туризм и авиация.

Во время форума, как хорватские, так и украинские представители отметили значительную роль в сотрудничестве двух стран в самых разных областях почетного консула Украины в Хорватии Ивицы Пирича.

По мнению самого Г-на Пирича основным фактором интенсификации нахождения взаимных точек экономического соприкосновения стало осознание ведущими менеджерами очень серьезного потенциала экономик Украины и Хорватии.

- Первые шаги на пути сближения двух стран были сделаны 30 лет назад. В Хорватии хорошо помнят, что именно Украина была одной из первых стран в мире, признавших ее независимость. Очень важно и то, что дружественные контакты сближают общечеловеческие отношения. Например, по моей бессрочной гуманитарной акции, которую я лично финансирую, более 2350 военнослужащих и детей, пострадавших от войны на Юго-Востоке Украины прошли реабилитацию в Хорватии. Эта программа постоянно только расширяется. Она важна для будущего Украины, так как дети впитали в себя европейскую культуру, которую я не сомневаюсь, они, повзрослев, будут интегрировать и в своей стране.

"Я уверен, что торгово-экономические отношения между нашими странами будут только крепнуть и расти. Для этого есть все условия", - подчеркнул в своем выступлении на форуме Г-н Пирич.

- Я хотел бы выделить успешную работу многих хорватских фирм по поставкам продуктов питания с Fozzy Group и выразить руководству этой компании искреннюю признательность.

Особая благодарность Юрию Рыженкову, генеральному директору «Метинвеста», в котором хорватская компания, после выигрыша тендера, получила крупный IT-контракт.

Серьезные инвестиции в хорватскую экономику сделала компания МХП Юрия Косюка. На птицеводческом комплексе в Бановине уже работают 1500 человек и ожидается увеличение до 3000. Кроме этого МХП заинтересован в инвестициях в хорватское сельское хозяйство и порты.

По официальным данным, в прошлом году хорватские компании экспортировали в Украину товаров на сумму около 1 миллиард 760 миллионов гривен, а хорватский импорт составил 1 миллиард 120 миллионов гривен.