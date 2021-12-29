Почитатели Люцифера убили и расчленили ребенка и застрелили его мать: подробности резонансного дела

На днях суд вынес приговор сатанистам, виновным в убийстве.

Любовники-сектанты убили 30-летнюю Екатерину Обуховскую и ее 10-летнюю дочь Анну. Преступления произошли в Киеве и на территории Хмельницкой области. Через 6 лет после жестоких убийств суд наконец поставил точку в этом резонансном деле. Сергей Любенко проведет за решеткой всю оставшуюся жизнь, а его любовница и сообщница Юлия Бойко за сотрудничество со следствием пробудет в тюрьме 10 лет.

Об этом рассказывает OBOZREVATEL.

Познакомились на сайте знакомств

Екатерина Обуховская из Винницы после развода жила с дочерью у родителей. Они помогали ей с ребенком. Женщина не оставляла надежды еще раз создать семью, поэтому разместила свою анкету на сайте знакомств и вскоре завела знакомство со старшим на 6 лет мужчиной.

Отношения пары развивались быстро, но избранник молодой женщины не понравился ее семье.

"Неразговорчивый, скрытный, но Катя никого не слушала", — рассказала ее знакомая.

Спустя время Катерина вообще перестала общаться с подругами, а также следить за собой. Она постоянно ходила как сонная. Изменилось и поведение ее дочери.

Застрелил мать, а затем задушил и расчленил дочь

С Сергеем Екатерина проводила практически все свое время. 8 августа 2015 они вместе поехали в Киев. Там во время прогулки в Святошинском лесу мужчина ее застрелил из пистолета, а оружие спрятал недалеко от места преступления. Через два дня Сергей отправился за ее 10-летней дочерью Анной.

Девочка в это время находилась у своего отца. Сергей рассказал ему, что Катя просила забрать дочь, а на вопрос "почему сама не позвонила по телефону?" ответил, что она утопила телефон. Отец Анны до сих пор корит себя за то, что отдал убийце ребенка.

После того, как Любенко забрал ребенка, он встретился со своей сообщницей – Юлией Бойко. Они вместе отвезли девочку в Хмельницкую область, где задушили, а затем расчленили.

Родители Екатерины начали волноваться, поскольку ни она, ни Анечка не выходили на связь, поэтому обратились в полицию, и правоохранители объявили их в розыск.

Катю похоронили как неизвестную, а части тела Анечки нашли впоследствии

Лесник обнаружил тело Екатерины с простреленной головой на следующий день после убийства. Женщину никто неопознал в течение 2 месяцев, поэтому ее похоронили как неизвестное лицо. Лишь по составленному художником портрету (реконструкцию лица провели работники судмедэкспертизы, а художник нарисовал) и благодаря сюжету на телевидении родственники узнали в погибшей Катю, а ДНК-экспертиза подтвердила страшное предположение.

Родные надеялись найти живой хотя бы Анечку, но вскоре в селе Залучное Хмельницкой области пастухи обнаружили части тела убитого ребенка.

После комплекса оперативно-розыскных мер правоохранители задержали подозреваемых в страшных преступлениях.

Почитал Люцифера и занимался жертвоприношением и каннибализмом

Было установлено, что Сергей Любченко крутил роман с Катей и одновременно с 19-летней винничанкой Юлией Бойко. В ходе следствия выяснилось, что мужчина поклонялся Люциферу и был сторонником своей вымышленной религии, предусматривающей жертвоприношение и каннибализм.

"Промывал мозги своим женщинам, давал читать им определенную литературу, подчинял себе – на самом деле создал собственную минисекту", – рассказали правоохранители.

После задержания Любенко правоохранители сначала думали, что у него проблемы с головой, поскольку, по их мнению, здоровый человек такого сделать не мог, но психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.

"Но как может быть нормальным человек, сотворивший такое?!" – не могут понять полицейские.

19-летняя сообщница мужчины сотрудничала со следствием и рассказала все, что знала. Она призналась, что вместе с Сергеем душила ребенка, потому что сатанист сказал своей молоденькой любовнице, что сам не справится с этим, – она согласилась.

В сентябре 2020 года суд Хмельницкого горрайонного суда Хмельницкой области признал виновной в убийстве девочки Юлию Бойко и приговорил ее к 10 годам лишения свободы. Приговор Сергею Любенко вынесли только недавно – за незаконное лишение свободы, незаконное обращение с оружием, двойное убийство, а также разбой ему дали пожизненное заключение.

Напомним, что в Италии в поселке Фанано-ди-Градара в провинции Пезаро-э-Урбино 80-летний мужчина убил 61-летнюю жену, потому что та отказалась заняться с ним сексом.

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